В окружении канцлера Ангелы Меркель подозревают, что Кремль попытается повлиять на исход выборов в Германии с помощью СМИ и поддержки правых партий. Новость об этом сообщает Bloomberg. Издание отмечает, что в Германии проживают 2,5 млн русских немцев. Все они предпочитают российские телеканалы и составляют значительную долю избирателей. О «троянском коне Путина» в Bloomberg пишут следующее.
Русских немцев издание называет «троянским конем Путина», поскольку бывшие соотечественники могут оказать непредсказуемое влияние на исход выборов. Так, правая партия «Альтернатива для Германии» (AfD) заручилась поддержкой 1,5 млн русскоговорящих граждан, которые раньше планировали голосовать за Меркель. Bloomberg отмечает, что в российских СМИ часто появляются сюжеты о жизни мигрантов и беженцев в Германии и реакции германского общества на них. Так, телеканалы активно освещают протесты антиисламского движения Pegida и рассказывают, как мигранты увеличивают нагрузку на систему социальной поддержки Германии. Также издание утверждает, что у Кремля есть связной с правыми немецкими партиями — предприниматель Константин Малофеев, основатель инвесткомпании Marshall Capital. Малофеев якобы поддерживает контакты с партией AfD и является неофициальным представителем интересов России среди немецких партий правого толка.
Источник: rambler.ru