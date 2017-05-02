В Сочи завершились переговоры Путина и Меркель Автор: По материалам СМИ. 02.05.2017 20:17 Президент России Владимир Путин по итогам переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель рассказал, что им удалось обсудить ситуацию в Сирии, на Украине и подготовку к саммиту G20. Он подчеркнул, что украинский вопрос вызывает озабоченность сторон. «Мы с госпожой Меркель находимся в постоянном контакте и с другими участниками “нормандского формата”», — заявил российский лидер. Что касается сирийского конфликта, то российский президент подчеркнул, что его решение может быть найдено только мирным путем и под эгидой ООН. «Мы также обменялись мнениями о положении дел в Сирии, высказались за активизацию переговорного процесса в рамках астанинского и женевского формата», — сказал он. Также на встрече лидеры двух стран обсудили ситуацию с геями в Чечне. «Я поговорила о том, что был очень отрицательный доклад о том, что происходит с гомосексуалистами в Чечне, и попросила господина президента о том, чтобы он оказал свое влияние с тем, чтобы обеспечить сохранение прав меньшинств», — сказала Ангела Меркель, добавив, что то же самое касается и организации «Свидетели Иеговы». Владимир Путин сказал, что Россия готова способствовать тому, чтобы предстоящий саммит G20 в Гамбурге был результативным. «Подчеркну, что Россия и Германия продуктивно взаимодействуют в рамках “двадцатки”, в том числе в сфере борьбы с финансированием терроризма, отмыванием денег, уклонением от налогов и коррупцией», — добавил президент. Госпожа Меркель приехала в Россию с рабочим визитом по приглашению российского президента. В повестке встречи в сочинской резиденции стояли сирийский и украинский кризисы, перспективы развития российско-германских отношений и подготовку к саммиту G20. Это не первая встреча Владимира Путина и Ангелы Меркель с начала украинского кризиса: в 2015 году канцлер приезжала в Москву для участия в памятных мероприятиях по случаю Дня победы (пропустив, впрочем, парад 9 Мая). В прошлом году лидеры двух стран виделись на саммите G20 в Китае и на встрече «нормандской четверки» в Германии. Оставить комментарий РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗМЕЩЕНИЮ КОММЕНТАРИЕВ:

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