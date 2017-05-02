Казахстан введет государственное регулирование цен на все лекарства Автор: По материалам СМИ. 02.05.2017 20:13 В Казахстане введут государственное регулирование цен на все лекарства. Об этом сообщил ответственный секретарь Министерства здравоохранения РК Болат Токежанов, передало агентство «Казинформ». «Новая система ценообразования будет включать как оптовые, так и розничные цены на лекарственные средства. Мы будем вводить государственное регулирование цен на все лекарства. У нас есть Казахстанский национальный лекарственный формуляр. Там находится около трех тысяч лекарственных средств, зарегистрированных в Казахстане, они с доказанной эффективностью. Что касается отпуска, то мы будем пересматривать свои подходы. У нас принята национальная лекарственная политика до 2021 года, в рамках нее мы предполагаем переходить на рецептурный отпуск лекарств», — рассказал Болат Токежанов. По его словам, в рамках проекта используют передовой мировой опыт в сфере здравоохранения и медицинских технологий. Основная цель — повысить доступность системы социального медицинского страхования. В рамках проекта оказана существенная поддержка в формировании Единой национальной системы здравоохранения. Оставить комментарий РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗМЕЩЕНИЮ КОММЕНТАРИЕВ:

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