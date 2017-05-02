Автор: По материалам СМИ. 02.05.2017 17:05

Министерство транспорта и дорог Кыргызстана предлагает строить платные дороги, а

существующие переводить на платную основу. Соответствующий проект постановления

правительства Кыргызской Республики «Об утверждении порядка создания и условия

эксплуатации платных автомобильных дорог (участков) и дорожных сооружений»

опубликован на сайте правительства для общественного обсуждения во

вторник.

Проектом документа предлагается создать платные автомобильные

дороги на основе государственно-частного партнерства, путем перевода

существующих участков автомобильных дорог общего пользования на платную основу

или строить платные дороги.

Как отмечается в документе, чтобы избежать

нагрузки на бюджет необходимо ввести практику строительства и увеличения платных

автомобильных дорог.

«Сейчас на ремонт и содержание автомобильных дорог

общего пользования из бюджета выделяется сумма в пределах 55-60% от потребности.

Однако увеличение протяженности реабилитированных и построенных дорог с каждым

годом требует выделения еще больше средств из бюджета на их ремонт и

содержание», — поясняется в документе.

Как поясняется в документе,

государственно-частное партнерство при создании платных дорог станет важным

инструментом, чтобы обеспечить ремонт, реабилитацию и содержание автомобильных

дорог и дорожных сооружений без дополнительной нагрузки на республиканский бюджет.

Источник — КирТАГ