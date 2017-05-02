Министерство транспорта и дорог Кыргызстана предлагает строить платные дороги, а
существующие переводить на платную основу. Соответствующий проект постановления
правительства Кыргызской Республики «Об утверждении порядка создания и условия
эксплуатации платных автомобильных дорог (участков) и дорожных сооружений»
опубликован на сайте правительства для общественного обсуждения во
вторник.
Проектом документа предлагается создать платные автомобильные
дороги на основе государственно-частного партнерства, путем перевода
существующих участков автомобильных дорог общего пользования на платную основу
или строить платные дороги.
Как отмечается в документе, чтобы избежать
нагрузки на бюджет необходимо ввести практику строительства и увеличения платных
автомобильных дорог.
«Сейчас на ремонт и содержание автомобильных дорог
общего пользования из бюджета выделяется сумма в пределах 55-60% от потребности.
Однако увеличение протяженности реабилитированных и построенных дорог с каждым
годом требует выделения еще больше средств из бюджета на их ремонт и
содержание», — поясняется в документе.
Как поясняется в документе,
государственно-частное партнерство при создании платных дорог станет важным
инструментом, чтобы обеспечить ремонт, реабилитацию и содержание автомобильных
дорог и дорожных сооружений без дополнительной нагрузки на республиканский бюджет.
Источник — КирТАГ
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Каждый год столько средств выделяется на ремонт и обслуживание дорог — в итоге ни дорог нормальных, ни денег. Все «осваивается» на лету…
Когда же вы уже насытитесь?
Нужно ли нам больше капитализма?
А не пойти ли правительству на три буквы
Вот ещё дармоедам новый бизнес, за счёт народа. А когда надо за них голосовать так они совсех сил просят народ об этом. Новый депутатский бизнес.
И до вас эта хрень добралась, кыргызы. Поздравляю. Не удивлюсь, если будут подавать сие «благо» под религиозным соусом как у нас, в России, попЫ сливаются с капиталистами в экстазе. Да здравствует эпоха свиндлеризма.
Денег не хватает на альтернативную дорогу Юг-Север Казарман-Балыкчи. Северянам эта новая дорога не нужна. У подавляющего большинства северян на Юге нет родственников, нет недвижимости, работы, бизнеса, учебы. Короче, северян на Юге ничего ни держит. Эта дорога нужна южанам для экспансии на Север. Каждый день по новостям показывают южные области. Там только проблемы, а на Севере их видите ли, нет. Все социальные обьекты (школы, больницы) и прочие сооружения строятся на Юге, за счет бюжета Севера. В Нарыне и Таласе проблем не меньше чем в Баткене.