При дефиците в 23 миллиарда сомов не может быть бюджетного кредитования

Автор: Админ . 02.05.2017 17:02

«При дефиците в 23 миллиарда сомов не может быть бюджетного кредитования», — заявила сегодня на заседании парламентского комитета по экономической и фискальной политике депутат Эльвира Сурабалдиева.

Сегодня депутаты рассматривают законопроект о бюджетном кредитовании. Эльвира Сурабалдиева резко высказалась против документа. Она уверена, что сейчас вообще не стоит говорить о выдаче кредитов из средств государственной казны.

«За 25 лет мы набрали столько кредитов! А последствия будет пожинать мое поколение и те, кто помоложе. Когда говорят, что будет бюджетное кредитование, у меня вообще недоумение. В стране 23 миллиарда сомов дефицит. О каком бюджетном кредитовании может вообще идти речь? Есть коммерческие банки, пусть они и занимаются кредитованием. Давайте лучше бороться за то, чтобы ставки были доступнее», — отметила Эльвира Сурабалдиева.

Комментарии (2) на “При дефиците в 23 миллиарда сомов не может быть бюджетного кредитования”

  1. Аноним:
    02.05.2017 в 17:50

    Из-за вас дефицит в бюджете.

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  2. 17:
    02.05.2017 в 18:48

    А сколько уже при них кредитов набрали, сами же и подписывают, ратифицируют соглашения о кредитах.

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