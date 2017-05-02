Депутаты попросили друг друга не «разбазаривать госсредства» Автор: АКИpress . 02.05.2017 15:24 Tazabek — Депутат Жогорку Кенеша Гульшат Асылбаева («Онугуу-Прогресс») сегодня, 2 мая, попросила депутата ЖК Айтмамата Назарова («Кыргызстан») не «разбазаривать госсредства». В ходе заседания комитета ЖК по экономической и фискальной политике депутаты рассматривали законопроект «О бюджетном кредитовании», инициированный депутатами Жогорку Кенеша А. Назаровым, А.Жапаровым и К. Исаевым. Ранее депутат Г.Асылбаева выразила мнение о том, что законопроект необходимо отклонить из-за технических и принципиальных недостатков. «За нецелевое использование госкредита либо налагается штраф в размере 30 тыс. сомов, либо заключение под стражу сроком на 2 года», — сказала она. По мнению депутата, данное наказание является слишком маленьким за подобное нарушение. «Не разбазаривайте государственные средства», — сказала она, ссылаясь на нормы предлагаемого законопроекта. На ее высказывание депутат А.Назаров заявил, что «все уже разбазарено». Депутат Нурлан Макеев («Кыргызстан») предложил сторонам доработать проект закона и рассмотреть его позднее. «Мы уже год говорим по законопроекту. Давайте примем решение сегодня. Я согласен на любое решение, каким бы оно ни было», — сказал депутат А.Назаров. Депутат Н.Макеев снова предложил А.Назарову поработать над законопроектом. «Я предлагаю создать рабочую группу и прийти к единому решению», — сказал он. Депутат А.Назаров возразил, сказав, что работа ведется уже год. В свою очередь депутат Экмат Байбакпаев («Республика — Ата Журт») заявил, что законопроект хороший и он нужен государству, однако его необходимо доработать. «Кто будет нести ответственность за возвратность, если курс скаканет? Кто будет нести ответственность за валютный риск? Надо также продумать, чтобы не было риска нецелевого использования. Я в письменном виде предоставлю замечания», — сказал он.В ходе голосования депутаты решили отложить рассмотрение этого законопроекта и отправить его на доработку. Оставить комментарий РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗМЕЩЕНИЮ КОММЕНТАРИЕВ:

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