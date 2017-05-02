Автор: По материалам СМИ. 02.05.2017 15:20

На помойку выкинули сотрудники МВД России останки тел кыргызстанцев. Об этом сообщило издание MK.ru.

По его данным, две человеческие кости, образцы кожи и волосы (все упаковано в свертки) возле Царицынского морга обнаружил совершенно случайно водитель мусоровоза, когда загружал контейнеры 21 апреля. Тут же лежала расписка в получении.

Полицейские, приехавшие на место, изучили бумаги. Оказалось, что эти останки забрал из морга московский следователь 9-го отдела ГСУ столичного ГУ МВД.

Как стало известно «МК», в производстве следователя ГСУ находилось дело о ДТП с четырьмя погибшими (все они граждане Кыргызстана). Авария произошла в январе, тела жертв сильно обгорели. В ходе расследования уголовного дела их направили на экспертизу. Так как существовала вероятность, что тела не опознают, то эксперты сами отчленили кости и другие части — чтобы, если потребуется, провести ДНК-экспертизу. Но она не понадобилась. Тела вскоре переправили на родину для проведения ритуала захоронения, а некоторые останки так и остались в морге. Следователь не сдал их в крематорий для утилизации, а просто выбросил в мусорку.