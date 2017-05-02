Солдаты в Кыргызстане не могут нормально мыться, лечиться и питаться

Автор: Админ . 02.05.2017 12:34

Солдаты в Кыргызстане не могут нормально мыться, лечиться и кушать. Такие выводы содержатся в специальном докладе омбудсмена «Соблюдение прав военнослужащих Кыргызстана».

Отмечается, что в 23 военных частях, где проводился мониторинг, не было горячей воды.

Большинство банных помещений в военных частях нуждается в ремонте. Необходимо обеспечение качественным банным оборудованием — железными тазами и ковшиками.

Отдельный вопрос касался питания солдат, находящихся на службе в городе Майлу-Суу. Несмотря на то, что эта территория считается одним из самых загрязненных мест на Земле по радиации, питание военнослужащих здесь остается общевойсковым. Омбудсмен считает, что нужно изучить практику питания солдат в зоне радиоактивных излучений и включить нужные продукты в рацион.

 

Также выяснилось, что есть еще одна проблема: на местах отказывают в приеме больных военнослужащих. При этом не все военные части имеют возможность стационарного лечения и вынуждены везти больного солдата в местную больницу. Отказы мотивируют тем, что солдат не могут лечить бесплатно, либо отсутствием мест.

В армии Кыргызстана по-прежнему практикуют незаконные методы наказания – «стойка в одной позе», «табуретка», «слоник», «телевизор» и «велосипед».

Кубат Оторбаев также настаивает на пересмотре норм продовольственного пайка с учетом индексации и приведения его к фактической стоимости. Проблема в том, что в 2009 году норма общевойскового пайка была установлена на уровне 103 сомов. Однако из-за недостаточности бюджетных ассигнований приказом министра чрезвычайных ситуаций вместо 103 сомов была установлена норма в 84 сома. Именно на эту сумму Министерство финансов и открывает финансирование. Однако действующие нормы не соответствуют фактической стоимости продуктов питания в той местности, где дислоцируются военные подразделения.

Стоит отметить, что на февраль 2016 года стоимость продуктового набора, входящего в состав общевойскового пайка, составляла 160 сомов. В сентябре 2015 года Госкомитет по делам обороны вносил дополнения в нормы продовольственных пайков, чтобы снизить разрыв.

Министерство финансов отказалось увеличивать нормы из-за ограниченности денежных средств. В то же время своим сотрудникам Минфин ежемесячно выплачивал компенсации на питание. Работающие по срочным трудовым договорам получали по 5 тысяч сомов, а технический персонал — по 4 тысячи сомов.

 

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