В Киргизии начнут выдавать биометрические паспорта

Автор: Админ . 02.05.2017 11:44

С 1 мая кыргызстанцам начнут выдавать биометрические паспорта. Об этом сегодня,
28 апреля, сообщил премьер-министр Сооронбай Жээнбеков.

«Это первый
электронный паспорт в Центральноазиатском регионе, соответствующий требованиям
Международной организации гражданской авиации и имеющий соответствующую защиту
от подделок», — отметили в правительстве.

Там рассчитывают, что такие
паспорта снизят бюрократию в госорганах, сделают государственные услуги наиболее
удобными и оперативными и избавят владельца от лишних хлопот. Такие личные
данные, как адрес проживания и национальность, будут храниться в чипе и это
снизит субъективный фактор в отношении его владельца.

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