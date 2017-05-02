В Киргизии начнут выдавать биометрические паспорта Автор: Админ . 02.05.2017 11:44 С 1 мая кыргызстанцам начнут выдавать биометрические паспорта. Об этом сегодня,

28 апреля, сообщил премьер-министр Сооронбай Жээнбеков. «Это первый

электронный паспорт в Центральноазиатском регионе, соответствующий требованиям

Международной организации гражданской авиации и имеющий соответствующую защиту

от подделок», — отметили в правительстве. Там рассчитывают, что такие

паспорта снизят бюрократию в госорганах, сделают государственные услуги наиболее

удобными и оперативными и избавят владельца от лишних хлопот. Такие личные

данные, как адрес проживания и национальность, будут храниться в чипе и это

снизит субъективный фактор в отношении его владельца. Далее читайте на https://www.facebook.com/belyiparus/ Оставить комментарий РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗМЕЩЕНИЮ КОММЕНТАРИЕВ:

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