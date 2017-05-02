Обслуживание проекта «Безопасный город» на базе «Кыргызстелекома» обойдется дешевле

Автор: АКИpress . 02.05.2017 10:59

Бишкек (АКИpress) – Тендер по проекту «Безопасный город» был проведен незаконно, на сегодня идут судебные разбирательства. Об этом 2 мая сообщил вице-премьер-министр Жениш Разаков.

«Думаю, будет целесообразным на базе «Кыргызстелекома» обслуживать проект «Безопасный город». У них оптика-волоконная линия связи более развита, чем у других структур. Обслуживание проекта на базе «Кыргызтелекома» обойдется дешевле государству», — сказал он.

По его словам, в отчете правительства много было сказано о проекте «Безопасный город».

«По последнему тендеру на реализацию проекта «Безопасный город» 27 февраля было выявлено, что тендер был проведен незаконно. Согласно юриспруденции, есть апелляционный период сроком в год», — сказал он.

Как сообщил он, на сегодня идут судебные разбирательства. «Мы не можем вмешиваться в судебные разбирательства», — пояснил он.

Ж.Разаков добавил, что по первому проекту «Безопасный город» в Бишкеке насчитывается 1 тыс. 720 элементов, в Оше – 370 элементов.

«На сегодня мы не можем работать на этих участках. На остальных участках было проведено исследование. На сегодня идут работы и по проекту «Таза Коом», который является одним из элементов проекта «Безопасный город», — сообщил он.

По словам вице-премьера, после завершения судебных разбирательств по проекту «Безопасный город», правительство сможет активно приступить к реализации проекта.

«Вместе с тем, нами в настоящее время ведутся работы по оценке потребностей для внедрения программно-аппаратного комплекса видеонаблюдения, фото и видеофиксации, фото и видеораспознавания в городах Бишкек и Ош за счет собственных средств», — рассказал он.

Один комментарий на “Обслуживание проекта «Безопасный город» на базе «Кыргызстелекома» обойдется дешевле”

  1. Аффтар:
    02.05.2017 в 12:33

    Что-то вице-премьер лукавит много «думая». Кыргызтелеком всегда был неконкурентно способным, чем дальше, тем больше. Свою оптику не могут довести до ума, сколько уголовных дел висит на руководстве…А тут хотят им проект отдать чтобы загубить проект и поддержать на плаву дырявое корыто-телеком. Необходимо подготовить ТЗ и выставить на тендер, пусть побеждает сильный, а не кто баластное госпредприятие. Китайцы сделают быстрее лучше и дешевле, или даже Россияне.

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