Автор: АКИpress . 02.05.2017 10:59

Бишкек (АКИpress) – Тендер по проекту «Безопасный город» был проведен незаконно, на сегодня идут судебные разбирательства. Об этом 2 мая сообщил вице-премьер-министр Жениш Разаков.

«Думаю, будет целесообразным на базе «Кыргызстелекома» обслуживать проект «Безопасный город». У них оптика-волоконная линия связи более развита, чем у других структур. Обслуживание проекта на базе «Кыргызтелекома» обойдется дешевле государству», — сказал он.

По его словам, в отчете правительства много было сказано о проекте «Безопасный город».

«По последнему тендеру на реализацию проекта «Безопасный город» 27 февраля было выявлено, что тендер был проведен незаконно. Согласно юриспруденции, есть апелляционный период сроком в год», — сказал он.

Как сообщил он, на сегодня идут судебные разбирательства. «Мы не можем вмешиваться в судебные разбирательства», — пояснил он.

Ж.Разаков добавил, что по первому проекту «Безопасный город» в Бишкеке насчитывается 1 тыс. 720 элементов, в Оше – 370 элементов.

«На сегодня мы не можем работать на этих участках. На остальных участках было проведено исследование. На сегодня идут работы и по проекту «Таза Коом», который является одним из элементов проекта «Безопасный город», — сообщил он.

По словам вице-премьера, после завершения судебных разбирательств по проекту «Безопасный город», правительство сможет активно приступить к реализации проекта.

«Вместе с тем, нами в настоящее время ведутся работы по оценке потребностей для внедрения программно-аппаратного комплекса видеонаблюдения, фото и видеофиксации, фото и видеораспознавания в городах Бишкек и Ош за счет собственных средств», — рассказал он.