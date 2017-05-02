До сентября 2017 года возле всех бишкекских школ появятся пешеходные переходы

Автор: Админ . 02.05.2017 10:54

До сентября 2017 года мэрия нанесет «зебры» возле всех бишкекских школ. Об этом сегодня на заседании парламентского комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству сообщил вице-мэр столичного муниципалитета Эркинбек Исаков.

Напомним, сегодня депутаты рассматривают информацию правительства КР о безопасности дорожного движения и о внедрении программно-аппаратного комплекса видеонаблюдения, а также фото- и видеофиксации, фото- и видеораспознавания в городах Бишкек и Ош.

По информации Эркинбека Исакова, общая длина разметки пешеходных переходов у школ составит 219 квадратных метров. При нанесении будет использована технология «холодного термопластика».

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