Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) на заседании 28 апреля
выразило вотум недоверия главе организации — испанцу Педро Аграмунту, который
официально поста не лишен, но с недавнего времени серьезно ограничен в
полномочиях. Одними из инициаторов вотума стали представители украинской
делегации, долгое время проявлявшие в этом направлении недюжинную активность.
Зачем Киев атаковал Аграмунта и как на Украине рассчитывают воспользоваться этой
ситуацией, выясняем в нашем материале.
«Будем бить по самому больному
месту!»
Первую серьезную атаку на нынешнего главу ПАСЕ представители
Украины затеяли осенью прошлого года. Формальным поводом стал призыв Аграмунта
сделать все необходимое для возвращения в пленарный зал представителей России.
«Ситуация, когда Россия отсутствует на ассамблее, никому не на пользу — ни
России, ни ассамблее, ни одной из других 46 стран», — заявил председатель.
Понятно, что такого рода утверждения на Киев действуют как красная тряпка на быка.
http://maxala.org/skandali/51414-kak-kiev-sobralsya-snyat-s-dolzhnosti-glavu-parlamentskoy-assamblei-soveta-evropy.html