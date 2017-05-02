Автор: По материалам СМИ. 02.05.2017 10:19

Такие действия, как поджоги балконов политиков и метание в них зеленки — не средство политической борьбы, а преступления, заявил в своем Facebook замсекретаря генсовета «Единой России», депутат Госдумы Евгений Ревенко. По его словам, расследование каждого такого инцидента должно быть проведено со всей тщательностью, а виновные выявлены и наказаны.

«Я, безусловно, осуждаю и не приемлю любое подобное насилие и хулиганские выходки. Уверен, что эту точку зрения разделяют и мои товарищи по партии», — отметил он. «Подобные происшествия вызывают серьезный общественный резонанс и, по моему глубокому убеждению, препятствуют строительству гражданского общества, поскольку мы стремимся к максимальной открытости, диалогу и взаимному уважению», — подчеркнул Ревенко.

По словам единоросса, в стране созданы все условия для цивилизованного диалога между представителями разных политических партий, между выразителями самых разных течений и взглядов. «В конце концов, право на свободное выражение своего мнения по любой волнующей теме гарантировано Конституцией. И никому не дано право ее нарушать. Не насилие, а диалог, столкновение мнений, аргументированная дискуссия, реальные дела и созидательная повестка, — это то, чего ждут от нас сегодня избиратели», — заключил депутат.

В четверг, 27 апреля, неизвестный облил лицо оппозиционера Алексея Навального зеленкой. Инцидент произошел на выходе из московского бизнес-центра «Омега-Плаза», где расположен офис Фонда борьбы с коррупцией. Нападавшему удалось скрыться. Политик получил химический ожог глаза.