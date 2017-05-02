Автор: По материалам СМИ. 02.05.2017 10:16

Родители подарили детям лотерейные билеты, чтобы они узнали, что такое удача.

Учащийся Челябинской школы выиграл 1,5 млн рублей в лотерею. Билеты детям подарила мама, которая хотела преподать «наглядный урок» удачливости. Дочка не выиграла ничего, а сын оказался везунчиком.

Примечательно, что сын Андрей изначально верил в выигрыш, но не мог даже представить, что выпадет такая огромная сумма, рассказал отец школьника телеканалу «Первый областной». Впрочем, мама с папой тоже сначала не поверили в такой выигрыш, посчитав, что сын их разыграл.

- У жены в тот день на работе была ревизия, а я умудрился помять бампер автомобиля. Нам обоим было не до шуток, а мы были уверены, что сын таким образом решил над нами подшутить, — сказал отец Андрея.

В то же время взрослые распорядились по-своему выигрышем сына. Они решили вложить деньги в собственный бизнес, поскольку давно мечтали об этом, но не имели средств.

Как-то точно так же, случайно, пенсионер из Пскова выиграл по лотерейному билету 13 миллионов рублей. Идя на рынок, он решил купить билет гослото и угадал 5 выигрышных номеров из 36.