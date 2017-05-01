Гражданин Таджикистана пытался пронести во «Внуково» банку с порохом

Автор: По материалам СМИ. 01.05.2017 19:00

Гражданин Таджикистана пытался пронести в пассажирский терминал московского аэропорта «Внуково» банку с порохом и патроны. Об этом сообщил «Интерфаксу» источник в экстренных службах.

Собеседник агентства проинформировал, что молодой мужчина на входе в пассажирский терминал пытался пронести в багаже подозрительные предметы, чем привлек внимание сотрудников служб безопасности. «Его досмотрели, и в личных вещах обнаружили банку, набитую порохом, а также несколько десятков патронов и упаковки с дробью», — сказал собеседник агентства.
Он сообщил, что обнаружить нарушителя помогли кинолог с собакой.

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