Информацию Азатлыку подтвердил посетивший Балканскую область обозреватель из Ашхабада Аманмурад Бугаев. По его словам, на днях имам мечети Агзам потребовал ликвидировать фотографии с надгробных памятников, установленных, в частности, на могилах кладбища «Байрам шехит», расположенном в районе города Берекет (бывший Газанджык).

По его словам, на этом кладбище был составлен список из 76 надгробий, содержащих фотографии. Аманмурад Бугаев обратился за разъяснениями к смотрителю кладбища «Байрам шехит», имаму города Берекет, а также имаму Балканской области, которые, по его словам, объяснили свое решение религиозными взглядами и указаниями сверху.

Как сообщают жители города Берекет, исполнение требований религиозных властей находятся на стадии осуществления. По их словам, 5-6 лет назад имамы Берекета уже выступали с требованиями к населению отказаться от поминок.

Имам Балканской области Ахмед Аманлыев в телефонном разговоре с корреспондентом Азатлыка воздержался от комментариев.