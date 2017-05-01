Туркменистан: религиозные власти требуют устранить фотографии на надгробиях

Автор: По материалам СМИ. 01.05.2017 18:59

В городе Берекет Балканской области Туркменистана религиозные власти потребовали устранить фотографии на надгробных памятниках, ссылаясь на то, что это противоречит мусульманским религиозным нормам. Об этом сообщили источники Азатлыка.

Информацию Азатлыку подтвердил посетивший Балканскую область обозреватель из Ашхабада Аманмурад Бугаев. По его словам, на днях имам мечети Агзам потребовал ликвидировать фотографии с надгробных памятников, установленных, в частности, на могилах кладбища «Байрам шехит», расположенном в районе города Берекет (бывший Газанджык).

По его словам, на этом кладбище был составлен список из 76 надгробий, содержащих фотографии. Аманмурад Бугаев обратился за разъяснениями к смотрителю кладбища «Байрам шехит», имаму города Берекет, а также имаму Балканской области, которые, по его словам, объяснили свое решение религиозными взглядами и указаниями сверху.

Как сообщают жители города Берекет, исполнение требований религиозных властей находятся на стадии осуществления. По их словам, 5-6 лет назад имамы Берекета уже выступали с требованиями к населению отказаться от поминок.

Имам Балканской области Ахмед Аманлыев в телефонном разговоре с корреспондентом Азатлыка воздержался от комментариев.

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