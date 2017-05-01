Дональд Трамп начал тестировать «петлю Анаконды» — по удушению России

Автор: По материалам СМИ. 01.05.2017 14:31

Дональд Трамп начал тестировать «план Анаконда». Действия по полной изоляции России сейчас в самом разгаре. Такое мнение высказал обозреватель журнала «Международная жизнь» Сергей Филатов. «Перед нашими глазами разворачивается давняя стратегия наших западных партнеров», — считает автор. О попытках набросить на Россию петлю, которые мы можем наблюдать воочию, она Филатов следующее.

Североатлантический альянс во главе с Соединенными Штатами принялся выстраивать вокруг России цепь нестабильности. Выражается это в появлении бронетехники НАТО в Прибалтике, действия в Украине, ракетный удар в Сирии, сброс «матери всех бомб» на Афганистан, а также провоцировании ядерного кризиса в Северной Корее. Всё это делается для того, чтобы дезориентировать Кремль и ослабить всю Россию через создание постоянного очага напряжения на границах. Проявляется «план Анаконда» также в допинговом скандале и экономических санкциях. «Вот так «петля Анаконды» проходит тестирование здесь и сейчас. А может быть, это и не «тестирование», а судороги?», — резюмирует обозреватель.

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