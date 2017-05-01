При ЧП на рейсе Москва-Бангкок пострадали 24 россиянина

Автор: По материалам СМИ. 01.05.2017 14:29

БАНГКОК, 1 мая — РИА Новости. В ЧП с самолетом «Аэрофлота» Москва-Бангкок, попавшим в турбулентность, пострадали 27 человек, в том числе 24 россиянина, нескольким из них в настоящий момент делают операцию, еще нескольких готовят к операциям, сообщил РИА Новости в понедельник заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Владимир Соснов.

По данным авиакомпании «Аэрофлот», всего пострадали 25 человек, 11 уже выписаны из больницы.

Заведующий консульским отделом в настоящее время находится в больнице Самитивет Синаккарин в Бангкоке, в которой оказывают помощь пострадавшим.

«Сначала операции начали делать двум пострадавшим, сейчас оперируют еще несколько человек, и еще нескольким предстоят операции. Точное количество тех, кого оперируют, мы сейчас назвать не можем — ситуация развивается очень быстро, сразу в нескольких отделениях больницы, врачи принимают решения по мере получения результатов обследования каждого пострадавшего», — сообщил агентству дипломат.

Общее количество госпитализированных в стационар на данный момент — 12 человек. Всего в больницу с рейса привезли 27 человек — 24 россиянина и трех граждан Таиланда, однако некоторые пассажиры, получившие легкие травмы, уже выписались из больницы, в то время как остальные проходят осмотры и обследования
Владимир Соснов

Заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде

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