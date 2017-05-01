Семилетний кыргызстанец выиграл «бронзу» на чемпионате мира по шахматам Автор: Админ . 01.05.2017 11:19 Семилетний кыргызстанец выиграл «бронзу» на чемпионате мира по шахматам. Об этом сообщает сайт chess-results.com. По его данным, 23—30 апреля в городе Яссы (Румыния) прошел ЧМ среди школьников. Медали разыгрывались в нескольких возрастных группах (до семи, девяти, 11, 13, 15 и 17 лет). Кыргызстан представил один шахматист — Чынгыз Султай, выступивший в категории до семи лет. На старте он одержал пять побед подряд и шел на первом месте в турнирной таблице. Однако в последних четырех турах потерпел два поражения и опустился на третью строчку. По итогам девяти туров на счету Султая семь очков. По ходу турнира он обыграл представителей Турции, Монголии, России, Китая и Грузии. Всего в его категории за победу боролись 65 игроков из 22 стран. Оставить комментарий РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗМЕЩЕНИЮ КОММЕНТАРИЕВ:

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