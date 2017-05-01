Старожилы города Каркаралинск (Карагандинская область) рассказали местному
краеведу Ерлану Мустафину о встречах в каркаралинском лесу со снежным человеком,
пишет «Наша Ярмарка».
«Мои собеседники — абсолютно здоровые, рационально
мыслящие люди, тоже не верили в их существование. Пока, будучи в трезвом уме и
при твердой памяти, не столкнулись с неизведанным…» — говорит он.
Вот что
поведал ученому ныне покойный аксакал Байкал Дахарулы: «Мы были юношами. Пошли
как-то с пацанами в лес за ягодами. Собираем и вдруг видим, как из-за кустов в
нескольких метрах от нас появилось что-то лохматое. Подумали, собака бродячая.
Но каковы же были наши удивление и страх, когда вместо пса увидели большого,
обросшего шерстью человека, похожего на обезьяну. Мы, забыв про ягоды, бежали
что есть сил… Я уверен, что это был снежный человек. На обычного землянина или
какое-то животное он совсем не был похож…»
http://maxala.org/kazahstan/51399-zhiteli-karkaralinska-rasskazali-o-vstrechah-so-snezhnym-chelovekom.html