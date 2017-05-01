Жители Каркаралинска рассказали о встречах со снежным человеком Автор: По материалам СМИ. 01.05.2017 09:48 Старожилы города Каркаралинск (Карагандинская область) рассказали местному

краеведу Ерлану Мустафину о встречах в каркаралинском лесу со снежным человеком,

пишет «Наша Ярмарка». «Мои собеседники — абсолютно здоровые, рационально

мыслящие люди, тоже не верили в их существование. Пока, будучи в трезвом уме и

при твердой памяти, не столкнулись с неизведанным…» — говорит он. Вот что

поведал ученому ныне покойный аксакал Байкал Дахарулы: «Мы были юношами. Пошли

как-то с пацанами в лес за ягодами. Собираем и вдруг видим, как из-за кустов в

нескольких метрах от нас появилось что-то лохматое. Подумали, собака бродячая.

Но каковы же были наши удивление и страх, когда вместо пса увидели большого,

обросшего шерстью человека, похожего на обезьяну. Мы, забыв про ягоды, бежали

что есть сил… Я уверен, что это был снежный человек. На обычного землянина или

какое-то животное он совсем не был похож…» http://maxala.org/kazahstan/51399-zhiteli-karkaralinska-rasskazali-o-vstrechah-so-snezhnym-chelovekom.html Оставить комментарий РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗМЕЩЕНИЮ КОММЕНТАРИЕВ:

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