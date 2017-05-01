Экс-владельца «Черкизона» Тельмана Исмаилова обвинили в 8 убийствах Автор: По материалам СМИ. 01.05.2017 09:47 Бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова подозревают в

причастности к совершению восьми заказных убийств. Показания против него дал

один из членов криминальной группировки, стоявшей за этими

преступлениями. По сведениям издания «Росбалт», которое ссылается на

источники в правоохранительных органах, Исмаилов официально стал фигурантом

уголовного дела. Его процессуальный статус при этом пока не определен — данный

вопрос находится в стадии решения. Не исключено, что бывшего хозяина «Черкизона»

объявят в федеральный или международный розыск. http://maxala.org/skandali/51394-eks-vladelca-cherkizona-telmana-ismailova-obvinili-v-8-ubiystvah.html Оставить комментарий РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗМЕЩЕНИЮ КОММЕНТАРИЕВ:

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