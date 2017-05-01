Юлий Худяков: Это сведения из китайских источников эпохи Хань, они, как и другая информация, положены в основу истории древней Центральной Азии. В тот период речь шла о гянгунях (гэгунях) — древних кыргызах, имеются отдельные данные о численности войск, об участии в тех или иных событиях, военных походах. Эти сведения не подкреплены археологически, потому, основываясь на источниках, мы можем только предположить, что кыргызы были европеоидами. Но чтобы сомневаться в указанной дате, нужны веские основания. Мы обязаны доверять источникам.
— Насколько достоверны источники, на основании которых пишется история кыргызов? И насколько ценны знаменитые орхоно-енисейские рунические письмена? Бутанаев: В основном мы пользуемся китайскими источниками, но есть и другие. В частности, книга «Граница мира» неизвестного арабского автора и «Украшение известий» персидского историка Гардизи, где среди прочего описан внешний вид енисейских кыргызов: голубоглазые и светловолосые.До принятия ислама тюрки, в том числе кыргызы, использовали руническую письменность. Известный тюрколог Дмитрий Васильев считает, что «авторами»
Худяков: Раньше считалось, что надписи принадлежат древнефинским народам. Поэтому из Финляндии в Южную Сибирь, Монголию и на Тянь-Шань приезжали ученые, чтобы скопировать эти руны.
Худяков: Этой версии 200 лет. Руны давно переведены, действительно, часть знаков совпадает с древнефинскими, но они обозначают разные звуки.Бутанаев: Тюрколог Васильев уверен, что орхоно-енисейскую письменность изобрели древние кыргызы, а позже она распространилась во всем тюркском мире.— Если честно, у меня сложилось впечатление, что автор теории этногенеза Лев Гумилёв с антипатией относился к государству енисейских кыргызов…
— Благодаря чему появился
Худяков: Я заинтересовался историей кыргызов, потому что изучал оружие. Железные предметы, найденные в памятниках культуры енисейских кыргызов, очень хорошо сохранились — это связано с особенностями захоронения. Там много оружия. Думаю, кыргызские правители после ряда поражений в VIII веке мобилизовали все силы — собственные и вассальных племен-кыштымов. К тому же среди уйгуров были междоусобицы, один за другим происходили перевороты, а часть уйгурской армии во главе с полководцем Гюйлу Мохэ даже перешла на сторону кыргызов, когда власть в государстве в очередной раз сменилась.
Худяков: Этими стрелами заинтересовались специалисты по современной бронебаллистике. С их помощью мы продули стрелы в аэродинамической трубе и обнаружили такую особенность.
Бутанаев: В хакасском фольклоре упоминается хан Солагай — один из правителей Кыргызского каганата (возможно, даже первый), и память о нем сохраняется. Мы почитаем хана Солагая как своего великого предка. Также на территории Енисея найдены мраморные таблички с китайскими иероглифами, которые рассказывают об одном из каганов.
— Есть версия, что енисейские и тянь-шаньские кыргызы — это разные народы…Бутанаев: Первоначально родиной кыргызов была северо-западная Монголия, позже — Енисей, а в разгар великодержавия кыргызы дошли до Тянь-Шаня и смешались с местным ираноязычным населением.
Бутанаев: Связь оспаривают последователи Кызласова, которые говорят, что у тянь-шаньских кыргызов вообще нет своей истории — это, дескать, какие-то среднеазиатские тюрки, а потомками енисейских кыргызов являются хакасы. Это нежизнеспособная установка, но она, к сожалению, бытует у нас в Хакасии. Несомненно, тянь-шаньские кыргызы и народы Южной Сибири имеют общие корни. Родовые подразделения «мондуз», «толос», «джелден» существуют у хакасов, тувинцев и алтайцев. У тянь-шаньских кыргызов есть род «эштек», а по-хакасски так обозначаются северные племена.
Бутанаев: При Хубилае начались депортации и значительная часть кыргызов была переселена, в частности, в Маньчжурию. На их месте поселились другие племена, например, туматы. После распада Монгольской империи формировалась новая община при значительном влиянии оставшихся кыргызов. Они оказались элитарной группой в составе населения Саяно-Алтая и Среднего Енисея.— Какие народы сформировались на Енисее в послемонгольский период?
Худяков: В начале XVIII века глава джунгар — контайчи Цэван Рабдан — переселил значительную часть енисейских кыргызов на территорию реки Эмиль. После
— Как вы можете оценить древнее государство кыргызов до эпохи великодержавия? Было ли оно тогда современным с экономической, торговой и геополитической точек зрения?Худяков: Оно вполне соответствовало тому периоду. Кыргызское государство не было оторвано от мира, обменивалось посольствами с другими. Зафиксирован случай, когда один правитель кыргызов посетил Китай.Бутанаев: Существовала кыргызская ветвь Великого Шелкового пути. Например,