Хакасы не считают современных кыргызов потомками енисейских Автор: По материалам СМИ. 01.05.2017 09:44

Юлий Худяков: Это сведения из китайских источников эпохи Хань, они, как и другая информация, положены в основу истории древней Центральной Азии. В тот период речь шла о гянгунях (гэгунях) — древних кыргызах, имеются отдельные данные о численности войск, об участии в тех или иных событиях, военных походах. Эти сведения не подкреплены археологически, потому, основываясь на источниках, мы можем только предположить, что кыргызы были европеоидами. Но чтобы сомневаться в указанной дате, нужны веские основания. Мы обязаны доверять источникам.

— Насколько достоверны источники, на основании которых пишется история кыргызов? И насколько ценны знаменитые орхоно-енисейские рунические письмена? Бутанаев: В основном мы пользуемся китайскими источниками, но есть и другие. В частности, книга «Граница мира» неизвестного арабского автора и «Украшение известий» персидского историка Гардизи, где среди прочего описан внешний вид енисейских кыргызов: голубоглазые и светловолосые.До принятия ислама тюрки, в том числе кыргызы, использовали руническую письменность. Известный тюрколог Дмитрий Васильев считает, что «авторами»

Худяков: Раньше считалось, что надписи принадлежат древнефинским народам. Поэтому из Финляндии в Южную Сибирь, Монголию и на Тянь-Шань приезжали ученые, чтобы скопировать эти руны.

Худяков: Этой версии 200 лет. Руны давно переведены, действительно, часть знаков совпадает с древнефинскими, но они обозначают разные звуки.Бутанаев: Тюрколог Васильев уверен, что орхоно-енисейскую письменность изобрели древние кыргызы, а позже она распространилась во всем тюркском мире.— Если честно, у меня сложилось впечатление, что автор теории этногенеза Лев Гумилёв с антипатией относился к государству енисейских кыргызов…

— Благодаря чему появился

Худяков: Я заинтересовался историей кыргызов, потому что изучал оружие. Железные предметы, найденные в памятниках культуры енисейских кыргызов, очень хорошо сохранились — это связано с особенностями захоронения. Там много оружия. Думаю, кыргызские правители после ряда поражений в VIII веке мобилизовали все силы — собственные и вассальных племен-кыштымов. К тому же среди уйгуров были междоусобицы, один за другим происходили перевороты, а часть уйгурской армии во главе с полководцем Гюйлу Мохэ даже перешла на сторону кыргызов, когда власть в государстве в очередной раз сменилась.

Худяков: Этими стрелами заинтересовались специалисты по современной бронебаллистике. С их помощью мы продули стрелы в аэродинамической трубе и обнаружили такую особенность.

Бутанаев: В хакасском фольклоре упоминается хан Солагай — один из правителей Кыргызского каганата (возможно, даже первый), и память о нем сохраняется. Мы почитаем хана Солагая как своего великого предка. Также на территории Енисея найдены мраморные таблички с китайскими иероглифами, которые рассказывают об одном из каганов.

— Есть версия, что енисейские и тянь-шаньские кыргызы — это разные народы…Бутанаев: Первоначально родиной кыргызов была северо-западная Монголия, позже — Енисей, а в разгар великодержавия кыргызы дошли до Тянь-Шаня и смешались с местным ираноязычным населением.

Бутанаев: Связь оспаривают последователи Кызласова, которые говорят, что у тянь-шаньских кыргызов вообще нет своей истории — это, дескать, какие-то среднеазиатские тюрки, а потомками енисейских кыргызов являются хакасы. Это нежизнеспособная установка, но она, к сожалению, бытует у нас в Хакасии. Несомненно, тянь-шаньские кыргызы и народы Южной Сибири имеют общие корни. Родовые подразделения «мондуз», «толос», «джелден» существуют у хакасов, тувинцев и алтайцев. У тянь-шаньских кыргызов есть род «эштек», а по-хакасски так обозначаются северные племена.

Бутанаев: При Хубилае начались депортации и значительная часть кыргызов была переселена, в частности, в Маньчжурию. На их месте поселились другие племена, например, туматы. После распада Монгольской империи формировалась новая община при значительном влиянии оставшихся кыргызов. Они оказались элитарной группой в составе населения Саяно-Алтая и Среднего Енисея.— Какие народы сформировались на Енисее в послемонгольский период?

Худяков: В начале XVIII века глава джунгар — контайчи Цэван Рабдан — переселил значительную часть енисейских кыргызов на территорию реки Эмиль. После

— Как вы можете оценить древнее государство кыргызов до эпохи великодержавия? Было ли оно тогда современным с экономической, торговой и геополитической точек зрения?Худяков: Оно вполне соответствовало тому периоду. Кыргызское государство не было оторвано от мира, обменивалось посольствами с другими. Зафиксирован случай, когда один правитель кыргызов посетил Китай.Бутанаев: Существовала кыргызская ветвь Великого Шелкового пути. Например, тувинцы и хакасы традиционно шьют повседневную одежду из льна и других тканей, а праздничную — только из китайского шелка. Я считаю, что этот обычай появился у нас благодаря кыргызам. Источник — Sputnik разгрома джунгар маньчжуры переселили кыргызов в Маньчжурию. Теперь они известны как фуюйские кыргызы.— Как вы можете оценить древнее государство кыргызов до эпохи великодержавия? Было ли оно тогда современным с экономической, торговой и геополитической точек зрения?Худяков: Оно вполне соответствовало тому периоду. Кыргызское государство не было оторвано от мира, обменивалось посольствами с другими. Зафиксирован случай, когда один правитель кыргызов посетил Китай.Бутанаев: Существовала кыргызская ветвь Великого Шелкового пути. Например, Бутанаев: Казахи, узбеки, тувинцы, хакасы… Мы считаем, что наши далекие предки — енисейские кыргызы. Но, сформировавшись, наш народ получил название «хонгорай».Худяков: В начале XVIII века глава джунгар — контайчи Цэван Рабдан — переселил значительную часть енисейских кыргызов на территорию реки Эмиль. После — Как складывалась история кыргызов на Енисее, когда армия всемонгольского хана Хубилая подавила их восстание во второй половине XIII века?Бутанаев: При Хубилае начались депортации и значительная часть кыргызов была переселена, в частности, в Маньчжурию. На их месте поселились другие племена, например, туматы. После распада Монгольской империи формировалась новая община при значительном влиянии оставшихся кыргызов. Они оказались элитарной группой в составе населения Саяно-Алтая и Среднего Енисея.— Какие народы сформировались на Енисее в послемонгольский период? — То есть связь не оспаривается?Бутанаев: Связь оспаривают последователи Кызласова, которые говорят, что у тянь-шаньских кыргызов вообще нет своей истории — это, дескать, какие-то среднеазиатские тюрки, а потомками енисейских кыргызов являются хакасы. Это нежизнеспособная установка, но она, к сожалению, бытует у нас в Хакасии. Несомненно, тянь-шаньские кыргызы и народы Южной Сибири имеют общие корни. Родовые подразделения «мондуз», «толос», «джелден» существуют у хакасов, тувинцев и алтайцев. У тянь-шаньских кыргызов есть род «эштек», а по-хакасски так обозначаются северные племена. Худяков: В истории остались только китайские титулы кагана — победителя уйгуров и его преемника: Цзун-ин Хюн-Ву Чен-мин-хан и Ин-ву Чен-мин-хан соответственно.— Есть версия, что енисейские и тянь-шаньские кыргызы — это разные народы…Бутанаев: Первоначально родиной кыргызов была северо-западная Монголия, позже — Енисей, а в разгар великодержавия кыргызы дошли до Тянь-Шаня и смешались с местным ираноязычным населением. — Сохранились ли в истории имена кыргызских каганов?Бутанаев: В хакасском фольклоре упоминается хан Солагай — один из правителей Кыргызского каганата (возможно, даже первый), и память о нем сохраняется. Мы почитаем хана Солагая как своего великого предка. Также на территории Енисея найдены мраморные таблички с китайскими иероглифами, которые рассказывают об одном из каганов. Бутанаев: В IX-X веках у енисейских кыргызов наблюдался подъем военного искусства. У нас, хакасов, есть трехлопастные наконечники, которые называются «хыргыс-ова». Почему? Согласно нашим легендам, они придуманы кыргызами. Стрелы не просто трехлопастные — центр у них немного смещен. Поначалу археологи считали, что их слегка раздавили при раскопках захоронений. Но Юлий Сергеевич Худяков провел исследование с помощью современных приборов и выяснил, что благодаря такой форме стрелы в полете вращались — это придавало им особую меткость.Худяков: Этими стрелами заинтересовались специалисты по современной бронебаллистике. С их помощью мы продули стрелы в аэродинамической трубе и обнаружили такую особенность. термин «кыргызское великодержавие»? Можно ли считать кыргызских воинов лучшими в то время?Худяков: Я заинтересовался историей кыргызов, потому что изучал оружие. Железные предметы, найденные в памятниках культуры енисейских кыргызов, очень хорошо сохранились — это связано с особенностями захоронения. Там много оружия. Думаю, кыргызские правители после ряда поражений в VIII веке мобилизовали все силы — собственные и вассальных племен-кыштымов. К тому же среди уйгуров были междоусобицы, один за другим происходили перевороты, а часть уйгурской армии во главе с полководцем Гюйлу Мохэ даже перешла на сторону кыргызов, когда власть в государстве в очередной раз сменилась. Бутанаев: А у меня сложилось впечатление, что у Гумилева были не очень хорошие отношения с Леонидом Кызласовым (советский и российский ученый, автор ряда трудов о енисейских кыргызах. — Ред.), поэтому он не упоминал о кыргызском государстве в своих работах. Но уйгурский народ был созидателем — он построил свою столицу в долине реки Орхон, где до этого, по-моему, не существовало городской цивилизации.— Благодаря чему появился — Я правильно понял, что древнетюркские и древнекыргызские письмена считались финскими?Худяков: Этой версии 200 лет. Руны давно переведены, действительно, часть знаков совпадает с древнефинскими, но они обозначают разные звуки.Бутанаев: Тюрколог Васильев уверен, что орхоно-енисейскую письменность изобрели древние кыргызы, а позже она распространилась во всем тюркском мире.— Если честно, у меня сложилось впечатление, что автор теории этногенеза Лев Гумилёв с антипатией относился к государству енисейских кыргызов… данной письменности были именно кыргызы. Рунические памятники есть и на Енисее, и у вас — в Кочкорской долине, Таласе. Есть они и на территории Монголии. Данный факт свидетельствует о том, что енисейские и современные кыргызы исторически связаны. К примеру, в Казахстане рунических надписей нет.Худяков: Раньше считалось, что надписи принадлежат древнефинским народам. Поэтому из Финляндии в Южную Сибирь, Монголию и на Тянь-Шань приезжали ученые, чтобы скопировать эти руны. смешения получилась переходная раса, известная как южносибирский тип.— Насколько достоверны источники, на основании которых пишется история кыргызов? И насколько ценны знаменитые орхоно-енисейские рунические письмена? Бутанаев: В основном мы пользуемся китайскими источниками, но есть и другие. В частности, книга «Граница мира» неизвестного арабского автора и «Украшение известий» персидского историка Гардизи, где среди прочего описан внешний вид енисейских кыргызов: голубоглазые и светловолосые.До принятия ислама тюрки, в том числе кыргызы, использовали руническую письменность. Известный тюрколог Дмитрий Васильев считает, что «авторами» Виктор Бутанаев: Данные китайских источников относительно территории проживания гэгуней различаются. В I-III веках кыргызы появились на Среднем Енисее, стала формироваться новая культура — таштыкская. В погребальных масках этого периода заметны как европеоидные, так и монголоидные черты. Я все-таки считаю, что изначально кыргызы были монголоидами, а в результате — Считается, что первое упоминание о кыргызах датировано 201 годом до нашей эры, когда они были покорены правителем гуннов — шаньюем Модэ. Насколько обоснована эта дата?Юлий Худяков: Это сведения из китайских источников эпохи Хань, они, как и другая информация, положены в основу истории древней Центральной Азии. В тот период речь шла о гянгунях (гэгунях) — древних кыргызах, имеются отдельные данные о численности войск, об участии в тех или иных событиях, военных походах. Эти сведения не подкреплены археологически, потому, основываясь на источниках, мы можем только предположить, что кыргызы были европеоидами. Но чтобы сомневаться в указанной дате, нужны веские основания. Мы обязаны доверять источникам. Кыргызы чтят свою историю, особое место в которой занимает енисейский период, когда существовала огромная империя — Кыргызский каганат. О том, случайной ли была победа над Уйгурским каганатом и есть ли связь между енисейскими и тянь-шаньскими кыргызами, рассказали российские ученые — тюрколог Виктор Бутанаев и археолог Юлий Худяков. На днях ученые прибыли в Кыргызстан, и президент Алмазбек Атамбаев наградил их орденами «Манас» III степени. Редакция Sputnik воспользовалась случаем и пригласила гостей из России на интервью. Корреспондент подготовил много вопросов, но из-за нехватки времени удалось задать далеко не все. Впрочем, обстоятельные и познавательные ответы ученых с лихвой это компенсировали. Оставить комментарий РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗМЕЩЕНИЮ КОММЕНТАРИЕВ:

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