Ученые открыли неожиданные свойства пива

Автор: По материалам СМИ. 01.05.2017 09:05

Американские исследователи считают, что две кружки пива избавят человека от боли быстрее, чем парацетамол.

Специалисты из Гринвичского университета провели исследования. Их интересовало, как пиво влияет на человека. Результаты оказались ошеломляющими. Выяснилось, что этот пенный напиток обладает болеутоляющим эффектом, причем, гораздо более сильным, чем парацетамол.

В частности, две  кружки пива снимают боль, особенно головную, не только быстро, но и практически, не оставляя никаких «воспоминаний» о себе, сообщает американский научный журнал The Journal of Pain. Пиво расслабляет, избавляя от болевых спазмов, повышает болевой порог сразу в несколько раз.

В исследовании принимали 404 человека с хронической болью, у которых ученые проверяли болевой порог до и после приема пенного напитка и сравнивали этот показатель с результатами в случаях приема болеутоляющих. При этом американские ученые не призывают всех лечиться пивом. Они предупреждают, что норму все-таки соблюдать необходимо.

Врачи отнесли пиво к народному средству, которое можно использовать, если человек хочет избежать приема сильнодействующего лекарства. Примечательно, что точно таким же обезболивающим эффектом обладает и безалкогольное пиво.

Ранее американские ученые пришли к выводу, что виски можно использовать как диетическое средство, так как напиток способствует быстрому обмену веществ. Помимо этого виски благотворно действует на сердечно-сосудистую систему человека.

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