Автор: По материалам СМИ. 01.05.2017 09:04

Расшифрованные археологами записи на колоннах древнего храма Гебекли-Тепе в Турции свидетельствуют о глобальной катастрофе.

Археологам из Британии удалось расшифровать древнее письмо, которое начертано на колоннах древнего храма Гебекли-Тепе в Турции. К сожалению, открытие, которое сделали ученые, «прочитавшие» записи, не обрадует человечество. Как оказалось, письмо свидетельствует о всемирной катастрофе, которая совпадает по времени с похолоданием планеты, которое ее ожидает в будущем.

Оплавленные камни, которые были найдены во время раскопок храма в Турции, подверглись воздействию сверхвысоких температур, полученных искусственным путем. Это навело ученых на мысль, что на Земле произошла вселенская катастрофа после падения огромного космического тела 11 тыс. лет до н.э.

В свою очередь уфологи, занимающиеся исследованием неопознанных летающих объектов, настаивают на возможности термоядерной войны древних цивилизаций, которые в то время опережали по развитию современного человека.

Храм Гебекли-Тепе в Турции культовое место. Это первая в мире обсерватория. Отсюда велись наблюдения за космическим пространством.

Ранее швейцарские ученые выяснили, что за всю историю на нашей планете произошли две мировые войны.