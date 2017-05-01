Киркоров получил к юбилею от Путина телеграмму и Орден Почета

Автор: По материалам СМИ. 01.05.2017 09:03

Президент России Владимир Путин поздравил певца Филиппа Киркорова с 50-летием.

Глава российского государства Владимир Путин подписал указ о награждении популярного эстрадного певца Филиппа Киркорова, который отмечает свой 50-летний юбилей. За большие заслуги в развитии российского эстрадного искусства президент наградил «короля» Орденом Почета.

Незадолго до подписания указа глава государства направил юбиляру поздравительную телеграмму. К слову сказать, Киркоров ранее был награжден белорусским орденом Франциска Скорины. В связи с этим хочется отметить, что с юбилеем певца поздравил и президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Король эстрады является одним из самых популярных исполнителей России. Он — восьмикратный обладателель премии «Овация», «Золотой граммофон», «Серебряная калоша». Помимо славы за Киркоровым тянется целый шлейф скандалов. Один из них связан с «розовой кофточкой» журналистки, которую певец грубо выгнал с пресс-конференции. В последний раз иском певцу пригрозил лидер популярной в 70-80-е годы французской группы Space Дидье Маруани за плагиат.

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