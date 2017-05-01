Президент России Владимир Путин поздравил певца Филиппа Киркорова с 50-летием.
Глава российского государства Владимир Путин подписал указ о награждении популярного эстрадного певца Филиппа Киркорова, который отмечает свой 50-летний юбилей. За большие заслуги в развитии российского эстрадного искусства президент наградил «короля» Орденом Почета.
Незадолго до подписания указа глава государства направил юбиляру поздравительную телеграмму. К слову сказать, Киркоров ранее был награжден белорусским орденом Франциска Скорины. В связи с этим хочется отметить, что с юбилеем певца поздравил и президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Король эстрады является одним из самых популярных исполнителей России. Он — восьмикратный обладателель премии «Овация», «Золотой граммофон», «Серебряная калоша». Помимо славы за Киркоровым тянется целый шлейф скандалов. Один из них связан с «розовой кофточкой» журналистки, которую певец грубо выгнал с пресс-конференции. В последний раз иском певцу пригрозил лидер популярной в 70-80-е годы французской группы Space Дидье Маруани за плагиат.