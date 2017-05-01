Автор: По материалам СМИ. 01.05.2017 09:02

Старший сын белорусского президента страны Виктор Лукашенко открыл мотосезон, украсив свой мотоцикл сразу двумя флагами.

Байкеры сразу из нескольких стран мира приехали в Минск для участия в мотогонке H.O.G. Spring Challenge. К месту старта — Кургану Славы — приехал старший сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Виктор. Все присутствующие обратили внимание на то, что Виктор Лукашенко украсил свой мотоцикл сразу двумя флагами — Белоруссии и России.

На кожаную куртку тоже был нанесен белорусский флаг, а серебристый шлем украшал национальный белорусский орнамент. Также флаг страны изображен и на куртках сопровождавших Виктора Лукашенко байкерах.

Вместе с сыном Лукашенко к месту сбора приехала и известная российская мотокроссменка и вице-чемпион «Дакара» Анастасия Нифонтова. Колонна байкеров проехала от Кургана Славы по центральным улицам Минска, сообщает «Спутник».

В этой связи хотелось бы напомнить о том, что спортсмены из Белоруссии в знак солидарности с россиянами, помимо флага своей страны, пронесли и флаг Российской Федерации на церемонии открытия Паралимпиады в Рио.