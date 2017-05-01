В Таджикистане не будут праздновать Первомай

Автор: По материалам СМИ. 01.05.2017 09:00

Международный день солидарности трудящихся, который на протяжении 92 лет отмечался и в Таджикистане, с этого года исключен из списка выходных праздничных дней. Данное решение было принято таджикским парламентом в ноябре прошлого года.

Решение было принято сразу же после краткого заявления спикера парламента Шукурджона Зухурова о том, что 1 мая остается в списке государственных и национальных праздников Таджикистана, но отныне этот день будет рабочим. Никто из депутатов, в том числе, коммунисты не возразили спикеру. Предпочло хранить молчание и руководство Федерации независимых профсоюзов Таджикистана (ФНПТ).

В ФНПТ сообщили, что Первомай остается красным днем календаря, хоть и не выходным.

В эпоху Советского Союза праздник 1 Мая особенно почитали, готовясь к параду и демонстрации заблаговременно. Подготовка к празднику в стране, в том числе в Таджикистане, заключалась в создании транспаранта с лозунгом «Мир! Труд! Май!», изготавливались бумажные цветы, заранее закупались воздушные шары. Демонстрации проходили во всех городах и районных центрах страны.

Сейчас праздник весны и труда отмечают 142 страны. Некоторые страны сохранили старую традицию, но другие государства 1 мая отмечают народными гуляньями и выступлениями артистов.

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