Решение было принято сразу же после краткого заявления спикера парламента Шукурджона Зухурова о том, что 1 мая остается в списке государственных и национальных праздников Таджикистана, но отныне этот день будет рабочим. Никто из депутатов, в том числе, коммунисты не возразили спикеру. Предпочло хранить молчание и руководство Федерации независимых профсоюзов Таджикистана (ФНПТ).

В ФНПТ сообщили, что Первомай остается красным днем календаря, хоть и не выходным.

В эпоху Советского Союза праздник 1 Мая особенно почитали, готовясь к параду и демонстрации заблаговременно. Подготовка к празднику в стране, в том числе в Таджикистане, заключалась в создании транспаранта с лозунгом «Мир! Труд! Май!», изготавливались бумажные цветы, заранее закупались воздушные шары. Демонстрации проходили во всех городах и районных центрах страны.

Сейчас праздник весны и труда отмечают 142 страны. Некоторые страны сохранили старую традицию, но другие государства 1 мая отмечают народными гуляньями и выступлениями артистов.