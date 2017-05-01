Президент Туркменистана выиграл скачки и передал приз коневодам

Автор: По материалам СМИ. 01.05.2017 08:59

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов в субботу 28 апреля победил на праздничных скачках в честь Дня туркменского скакуна, но подарил приз — ключи от автомобиля «на нужды коневодов».

В состязании, помимо президента, приняли участие еще шесть опытных всадников — по одному от каждой из пяти областей страны и города Ашхабада, сообщает местное телевидение. Заезд был длиной в 1,2 километра, скачки проходили в президентском Ахалтекинском конном комплексе под Ашхабадом.

Президент принимал участие в заезде на жеребце темно-буланой масти Мираса (Наследство). Коня вырастил и подготовил к скачкам внук главы государства Керимгулы Бердымухамедов. Президент преодолел дистанцию за 1 минуту 25 секунд и получил приз заезда — ключи от внедорожника. Спешившись, глава государства тут же передал ключи вице-премьеру по вопросам сельского хозяйства Эсенмыраду Оразгельдыеву, со словами: «Оразгельдыев, я официально передаю этот приз на нужды наших коневодов».

День туркменского скакуна-ахалтекинца отмечается каждое последнее воскресенье апреля.

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