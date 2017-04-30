Владимир Путин выразил соболезнование в связи с гибелью людей при сходе оползня

Автор: Админ . 30.04.2017 09:55

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву в связи с гибелью людей при сходе оползня в Ошской области. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Глава российского государства подчеркнул, что в России разделяют боль и скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате этого бедствия, и надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших», — говорится в сообщении.

Оползень сошел вчера рано утром на село Аюу в Ошской области. По данным МЧС КР, погибло 24 человека. Сегодня в Кыргызстане день траура.

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