Владимир Путин выразил соболезнование в связи с гибелью людей при сходе оползня
Автор: Админ . 30.04.2017 09:55
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву в связи с гибелью людей при сходе оползня в Ошской области. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Глава российского государства подчеркнул, что в России разделяют боль и скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате этого бедствия, и надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших», — говорится в сообщении.
Оползень сошел вчера рано утром на село Аюу в Ошской области. По данным МЧС КР, погибло 24 человека. Сегодня в Кыргызстане день траура.
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