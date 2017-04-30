В Кыргызстане 30 апреля объявлен днем траура

Автор: Админ . 30.04.2017 09:53

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев сегодня, 29 апреля, подписал Указ «Об объявлении 30 апреля 2017 года днем траура в Кыргызской Республике».

Текст Указа:

29 апреля 2017 года в селе Аюу Зергерского айылного аймака Узгенского района Ошской области произошел сход оползня, повлекший человеческие жертвы. Трагедия унесла жизни наших граждан. Для всего народа Кыргызстана это тяжелая утрата. Государственными органами Кыргызской Республики проводятся спасательные работы по поиску пострадавших и тел погибших, принимаются меры по оказанию поддержки их родным и близким.

Глубоко скорбя по погибшим и выражая соболезнования их родным и близким, постановляется:

- Объявить 30 апреля 2017 года днем траура в Кыргызской Республике.

- В день траура на всей территории Кыргызской Республики, а также на зданиях дипломатических и консульских представительств за рубежом приспустить государственные флаги Кыргызской Республики.

- Рекомендовать учреждениям культуры и телерадиокомпаниям Кыргызской Республики отменить развлекательные мероприятия и передачи в день траура.

- Правительству Кыргызской Республики совместно с органами местного самоуправления оказать необходимую помощь и поддержку семьям погибших.

Указ вступает в силу со дня подписания.

Оставить комментарий

РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗМЕЩЕНИЮ КОММЕНТАРИЕВ:
1) Не употребляйте ненормативную лексику.
2) Не оскорбляйте автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики, не вступайте в перепалку с собеседниками.
5) Не размещайте в комментариях рекламную информацию.
6) Не допускайте в комментариях разжигания межнациональной розни.
ПРИМЕЧАНИЯ:
- Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы.
- Редакция не несет ответственности за содержание комментариев.

АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ – категорически запрещено обсуждать в форуме политику редакции или действия модератора, а так же распространять личные сведения о сотрудниках редакции и владельцах сайта.

CAPTCHA изображение
*

«
»
  • Белый Парус
  • место для вашей рекламы

  • БИЗНЕС ПРЕСС

    • АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ

      horo_1На эту неделю с 24 по 30 апреля. Какие события наиболее вероятны в ближайшие дни? К чему вам стоит подготовиться? Чего избегать, к чему стремиться? Ответы на эти вопросы вы найдете в Еженедельном общем гороскопе. Подробнее

  • место для вашей рекламы
  • место для вашей рекламы
  • место для вашей рекламы

  • КУРСЫ ВАЛЮТ НБКР

    ВалютаКурс НБКР
    Доллар США67.4719
    Евро72.3198
    Российский рубль1.1999
    Казахский тенге0.2161

     

     