Глава МИД Германии раздосадовался из-за Иванки Трамп

Автор: По материалам СМИ. 30.04.2017 09:51

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль подверг критике назначение Иванки Трамп помощником президента США. Об этом в субботу, 29 апреля, пишет The Local.

«Есть вещи, которые кажутся мне странными, например, визит его [Дональда Трампа] дочери в Германию, который рассматривался почти как мировое событие, при этом смесь политики, семьи и бизнеса напоминает кумовство, и было бы немыслимо здесь», — сказал глава внешнеполитического ведомства ФРГ в интервью, опубликованном в изданиях медиагруппы Funke.

Габриэль имеет в виду визит Иванки Трамп в Берлин на этой неделе (она принимала участие в саммите «Женской двадцатки» (W20) по приглашению канцлера Ангелы Меркель).

«Меня всегда беспокоит, когда члены семьи, которые никогда не были избраны, неожиданно становятся официальными представителями страны и к ним относятся почти так же, как если бы они были членами королевской семьи», — добавил дипломат и член Социал-демократической партии Германии.

Как передает ТАСС, министр иностранных дел ФРГ, отвечая на вопрос, верным ли было решение пригласить Иванку в Берлин, сказал: «С точки зрения канцлера, да». Он также выразил удивление в связи с тем, что приезд дочери американского лидера восприняли в ФРГ, как «светское мероприятие».

35-летняя Иванка Мари Трамп — американская бизнесвумен, бывшая фотомодель и старшая дочь миллиардера Дональда Трампа, ставшего президентом по итогам выборов в ноябре 2016 года. Она является помощником хозяина Белого дома, в то время как ее муж, предприниматель Джаред Кушнер, — старшим советником лидера страны.

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