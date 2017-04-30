Во время речи Трампа в воздух подбросили российские флажки
Автор: По материалам СМИ. 30.04.2017 09:46
Видео: NTK Network / YouTube
В Пенсильвании между трибуной, с которой президент США Дональд Трамп произносил речь перед своими сторонниками, и снимающей мероприятие камерой неизвестный подбросил в воздух несколько российских флажков.
На видеокадрах заметно, что в этой акции был использован по меньшей мере десяток триколоров небольшого размера.
Трамп перед своими сторонниками отчитывался о первых 100 днях своего президентства.
Часть американских политических кругов обвиняет команду Трампа в компрометирующих связях с Россией, а также указывает на якобы оказанную ему Москвой помощь в избрании путем кражи данных с компьютерных ресурсов демократов. Россия отрицает все подобные обвинения.
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