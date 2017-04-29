В США злоумышленник побрил семерых котов

Автор: По материалам СМИ. 29.04.2017 16:48

Владельцы домашних животных в американском городе Шенандоа-Вэлли, штат Вирджиния, обеспокоены действиями злоумышленника, бреющего котов. Об этом в пятницу, 28 апреля, сообщает Associated Press.

С декабря неизвестный поймал семь котов, обрил им лапы или брюхо, после чего отпустил. Капитан полиции Келли Уокер (Kelly Walker) утверждает, что в остальном животные не пострадали, хотя некоторые из них после возвращения имели взволнованный вид. По его словам, все питомцы, ставшие жертвами злоумышленника, были ухоженными и носили ошейники.

Он пояснил, что узнал о проблеме лишь на этой неделе, когда к нему обратился местный житель, желающий расклеить объявления с просьбой сообщать полиции информацию о вредителе.

Уокер затруднился назвать преступление, в котором можно обвинить человека, бреющего котов без разрешения, но заявил, что владельцы животных хотели бы, чтобы это прекратилось.

В ноябре сообщалось, что жительнице канадской провинции Альберта продали кота, которого побрили, чтобы выдать за питомца породы сфинкс.

Оставить комментарий

РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗМЕЩЕНИЮ КОММЕНТАРИЕВ:
1) Не употребляйте ненормативную лексику.
2) Не оскорбляйте автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики, не вступайте в перепалку с собеседниками.
5) Не размещайте в комментариях рекламную информацию.
6) Не допускайте в комментариях разжигания межнациональной розни.
ПРИМЕЧАНИЯ:
- Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы.
- Редакция не несет ответственности за содержание комментариев.

АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ – категорически запрещено обсуждать в форуме политику редакции или действия модератора, а так же распространять личные сведения о сотрудниках редакции и владельцах сайта.

CAPTCHA изображение
*

«
»
  • Белый Парус
  • место для вашей рекламы

  • БИЗНЕС ПРЕСС

    • АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ

      horo_1На эту неделю с 24 по 30 апреля. Какие события наиболее вероятны в ближайшие дни? К чему вам стоит подготовиться? Чего избегать, к чему стремиться? Ответы на эти вопросы вы найдете в Еженедельном общем гороскопе. Подробнее

  • место для вашей рекламы
  • место для вашей рекламы
  • место для вашей рекламы

  • КУРСЫ ВАЛЮТ НБКР

    ВалютаКурс НБКР
    Доллар США67.4719
    Евро72.3198
    Российский рубль1.1999
    Казахский тенге0.2161

     

     