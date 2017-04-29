Кремль прокомментировал сообщения о тайных разговорах Путина и Порошенко

Автор: По материалам СМИ. 29.04.2017 16:43

Президент России Владимир Путин ежедневно проводит много мероприятий, в том числе контактирует с лидерами иностранных государств, однако не всегда публикуются соответствующие официальные сообщения. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал информацию «Коммерсанта» о разговорах Путина с украинским коллегой Петром Порошенко, передает ТАСС.

«Президент России в ежедневном режиме осуществляет самые разные контакты по международной линии, в том числе с главами других государств. Далеко не все из них становятся темой для соответствующих сообщений пресс-служб, равно как и в целом мероприятия рабочего графика президента, включающего гораздо большее количество встреч, совещаний, контактов», — отметил Песков.

Вечером 28 апреля газета «Коммерсантъ» сообщила о том, что Путин и Порошенко тайно общаются по телефону. В частности, в первой половине апреля лидеры двух стран провели 20-минутный разговор, в ходе которого периодически «переходили на шутливо-иронический тон». «Президенты вынуждены были шутить, чтобы не разругаться и не наговорить друг другу резкостей», — пояснил источник издания.

Всего, по данным «Коммерсанта», за два первых месяца 2017 года Путин и Порошенко говорили между собой четыре раза. Стороны не предавали это огласке, чтобы не давать противникам украинского президента повода для обвинения его в «непатриотичном» поведении.

В середине апреля Путин и Порошенко поговорили по телефону в рамках «нормандского формата», в беседе принимали участие также канцлер ФРГ Ангела Меркель и французский лидер Франсуа Олланд.

В начале марта Песков сообщал о телефонном разговоре двух президентов. Он прошел на фоне очередной эскалации вооруженного конфликта в Донбассе.

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