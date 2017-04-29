Президент Кыргызстана призвал сделать выводы из страшного урока оползня

Автор: Админ . 29.04.2017 16:36

Президент Кыргызстана призвал сделать выводы из страшного урока. Об этом Алмазбек Атамбаев заявил во время посещения Государственного центра персонификации населения при государственном предприятии «Инфоком».

«Сегодня народ Кыргызстана вновь столкнулся с горем. В одном из небольших сел Узгенского района сошел оползень. Под толстым слоем земляных масс, по предварительным оценкам, остались несколько домов, в которых проживали люди. Но больше всего отягощает свалившуюся на нас беду то, что 2–3 дня назад проживающие там наши соотечественники не послушались специалистов, и отказались переселяться. Случилась такая трагедия. Мы все скорбим и надеемся на спасение пострадавших», — сказал Алмазбек Атамбаев.

Я тоже вырос в селе. Поэтому мне понятно, почему жители не хотели переселяться: весной готовые пастбища рядом, люди не хотят оставлять свои места. Но ладно уже, если ты – хозяин дома, не хочешь переселяться, но ты ведь в ответе за своих детей! Неужели условия для выращивания скота дороже жизни детей?

Алмазбек Атамбаев

«Если эти дети будут живы и здоровы, ведь и живность потом купят тебе. Станут предпринимателями. А может кто-то из них стал бы президентом. Я обращаюсь к соотечественникам. Жизнь человека, тем более ребенка, намного дороже любого имущества, любого поголовья скота. Нельзя ставить никакое имущество выше жизни! Подумайте сами. Ведь решение о том, чтобы отказаться от переселения принимали взрослые. Может быть, отец, мать, дедушка, бабушка, а умирают-то дети тоже. Они-то за что? Подумайте, пожалуйста, о детях. Любое имущество и богатство — дело наживное. Я тоже вырос в бедной семье. Родители ради нас не жалели ничего. Помню, когда я приехал по окончании учебы, мои отец и мама зарезали свою единственную овцу, чтобы провести түлөө, чтобы получить благословение людей», — сказал президент.

Он призвал соотечественников из этого страшного урока сделать выводы.

«К сожалению, бедствия и чрезвычайные ситуации происходят во всем мире. В Кыргызстане идут дожди, где-то в других странах выпало много снега, где-то страдают от наводнения. Это природные катаклизмы. Надо всегда думать о том, как не допустить беды. Обращаюсь ко всем соотечественникам, кто не хочет переселяться из опасных зон. Побойтесь Бога! Послушайтесь специалистов и примите необходимые меры!», — призвал Алмазбек Атамбаев.

Один комментарий на “Президент Кыргызстана призвал сделать выводы из страшного урока оползня”

  1. Саба:
    30.04.2017 в 10:32

    И этот смеет призывать бояться Бога? Ведь от коррупции в стране погибают и страдают много граждан! И этот говорил в свое время, что себестоимость электроэнергии 2 тыийна. Да власти нужно взбучка чтоб отрезветь, а то летают в облаках и не понимают что на земле происходит.

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