Автор: По материалам СМИ. 29.04.2017 13:47

России стоит убедить Таджикистан отправить воевать в Сирию жителей Горного Бадахшана, считает политолог Семен Багдасаров. Необходимо сформировать батальон из исмаилитов и отправить их воевать в Сирию, заявил недавно эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Центральной Азии, директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров. Такое предложение политолог высказал на телепрограмме «Вечер с Владимиром Соловьевым».

«Есть такое государство Таджикистан — член ОДКБ. Есть такой город (на западе Сирии — ред.) Саламия, там живет большая исмаилитская община. В Таджикистане на 44,5% территории проживают 200-250 тысяч исмаилитов, в Горном Бадахшане. Почему бы нам не убедить таджикское руководство послать каких-то добровольцев 2-3 батальона вместе с нашими инструкторами и оружием в Сирию», — предложил Багдасаров. Кроме этого, политолог предложил развернуть в Сирии дополнительные военные базы. Sputnik Таджикистан решил уточнить у эксперта, насколько данная идея реальна и осуществима. «Исмаилиты согласятся. Батальоны они в состоянии сформировать, если мы им поможем, но делать это ни они, ни руководство страны не будут. Зачем? Разве к ним обращалось российское руководство. Это было бы возможно, если бы российское руководство проявило настойчивость, но оно не обратилось к таджикским властям», — прокомментировал ситуацию Багдасаров в интервью Sputnik Таджикистан.

Напомним, что именно Багдасаров первым рассказал о визите в Москву духовного лидера исмаилитов принца Ага-Хана. Правда, тогда он отказался дать какие-либо подробности касательно рабочей поездки Ага-Хана.На территории Горно-Бадахшанской автономной области проживает около 135 тысяч исмаилитов. Примечательно, что во время гражданской войны в Таджикистане, 1 августа 1993 года, исмаилиты сложили оружие по приказу принца Ага-Хага, тем самым не было допущено кровопролитие между силами самообороны Горного Бадахшана и правительственными войсками.

Исмаилизм — совокупность религиозных движений в шиитской ветви ислама, восходящих к концу VIII века. Титул имама низаритов, самой крупной и известной общины исмаилитов — Ага-Хан — передаётся по наследству. Всего в мире насчитывается около 15 миллионов исмаилитов всех направлений. В сирийском городе Саламия похоронен принц Али Салман Ага-Хан — отец нынешнего принца Карима Ага-Хана. В связи с этим помимо исторического значения город представляет для исмаилитов большую ценность. Отметим, что исмаилиты не вступали в военные конфликты с 1256 года после разгрома монголами исмаилитского государства в Иране. Сирийский конфликт не утихает уже несколько лет.

Россия С 30 сентября 2015 года проводит военную операцию в Сирии по просьбе президента САР Башара Асада силами Воздушно-космических сил России. Кроме этого, Россия и Казахстан были инициаторами проведения ряда переговоров между официальными властями Сирии и вооруженной оппозицией. На сегодняшний день в Астане прошли три раунда сирийских переговоров, получившие положительный отзыв у представителей мирового сообщества.