В Молдовановке задержан заключенный, выкопавший подземный ход

Автор: Админ . 29.04.2017 13:43

Задержан заключенный колонии в Молдовановке, выкопавший подземный ход, ведущий за периметр ИК-1. Об этом сообщает пресс-служба ГСИН.

Отмечается, что 18 апреля сотрудники Главного оперативного управления ГСИН задержали в аэропорту «Манас» 39-летнего Виталия Коновалова.

Неоднократно судимый отбывал наказание в ИК-1 в селе Молдовановке. В сентябре 2001 года он с несколькими осужденными сумел тайно прокопать подземный ход, ведущий за периметр колонии. Через него ему с подельниками удалось сбежать. Из определенного судом срока Коновалов не отбыл 9,5 лет. По факту побега возбуждено уголовное дело.

В 2005 году в Астрахани Коновалов задержан сотрудниками милиции за кражу и убийство. Там он был осужден к 12 годам лишения свободы. По освобождению из колонии его сразу же взяли под арест. До депортации он находился в миграционной службе Уфы.

Свердловским районным судом Бишкека в отношении обвиняемого Виталия Коновалова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с содержанием в СИЗО-1.

 

В настоящее время уголовное дело по обвинению его в побеге находится на стадии расследования, по окончании которого оно будет направлено в суд.

Ранее из России уже были экстрадированы двое из сбежавших вместе с Коноваловым — Черепков и Федоров.

Оставить комментарий

РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗМЕЩЕНИЮ КОММЕНТАРИЕВ:
1) Не употребляйте ненормативную лексику.
2) Не оскорбляйте автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики, не вступайте в перепалку с собеседниками.
5) Не размещайте в комментариях рекламную информацию.
6) Не допускайте в комментариях разжигания межнациональной розни.
ПРИМЕЧАНИЯ:
- Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы.
- Редакция не несет ответственности за содержание комментариев.

АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ – категорически запрещено обсуждать в форуме политику редакции или действия модератора, а так же распространять личные сведения о сотрудниках редакции и владельцах сайта.

CAPTCHA изображение
*

«
»
  • Белый Парус
  • место для вашей рекламы

  • БИЗНЕС ПРЕСС

    • АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ

      horo_1На эту неделю с 24 по 30 апреля. Какие события наиболее вероятны в ближайшие дни? К чему вам стоит подготовиться? Чего избегать, к чему стремиться? Ответы на эти вопросы вы найдете в Еженедельном общем гороскопе. Подробнее

  • место для вашей рекламы
  • место для вашей рекламы
  • место для вашей рекламы

  • КУРСЫ ВАЛЮТ НБКР

    ВалютаКурс НБКР
    Доллар США67.4719
    Евро72.3198
    Российский рубль1.1999
    Казахский тенге0.2161

     

     