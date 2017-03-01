Автор: По материалам СМИ. 01.03.2017 06:37

На митинг в центре Бишкеке собралось несколько сотен человек. Организаторы надеялись на тысячу участников, однако, судя по съемкам с дронов, поддержать Омурбека Текебаева собралось не более 500 человек, включая прессу, зевак и «людей в штатском». Для политика, возглавляющего партию республиканского уровня и претендующего на позицию лидера оппозиции, это мало. Недостаточно этого и для серьезной заявки на революцию, которой последние два дня пугают население активисты оппозиции. Набор выступающих был примерно тот же, что и накануне, когда схожее число людей митинговало у здания Госкомитета нацбезопасности, также требуя освобождения Омурбека Текебаева. Бывшие члены Временного правительства, родственники Текебаева, ряд полузабытых общественных деятелей.

Крупные политики, имеющие значительные ресурсы и поддержку населения, от участия в акциях протеста пока воздерживаются, предпочитая наблюдать со стороны.

Помимо Бишкека, сторонники Текебаева заявили о себе на его малой родине – около 300 человек попыталось перекрыть дорогу в Джалал-Абадской области. Попытка была пресечена сотрудниками милиции.

Любопытно, что в митингах участвует лишь часть членов парламентской фракции партии «Ата-Мекен», создается впечатление, что остальные боятся портить отношения с властями и поэтому стараются «не светиться». Еще один интересный факт: участники акций протеста, заявляя о полной невиновности задержанного, отчаянно требуют освободить Омурбека Текебаева. При этом полностью игнорируется другой задержанный его сопартиец – экс-депутат и бывший глава МЧС при временном правительстве Дуйшонкул Чотонов. Чем объясняется такой избирательный подход – непонятно.

Власти Киргизии стараются на акции протеста реагировать максимально сдержанно. Президент Алмазбек Атамбаев ограничился выступлением, которое распространила его пресс-служба. Президент пообещал, что «правоохранительные органы во всем разберутся и призовут к ответственности всех, кто нарушил закон». «И никакие силовые методы давления на власть здесь им не помогут. В стране больше нет неприкасаемых. Это касается руководителей всех ветвей власти, как действующих, так и бывших», – подчеркнул Атамбаев.

К вечеру митинг в столице разделился на две части. Одна группа недовольных направилась к зданию суда, где должно было состояться заседание с участием Текебаева, другая – к зданию Госкомитета нацбезопасности.

Надо отдать должное организаторам – при относительно небольшой численности протестующих им удается привлекать к себе устойчивое внимание. Один из приемов – регулярное создание информационных поводов для СМИ. К примеру, вместо того чтобы пассивно стоять и выкрикивать лозунги, экс-омбудсмен Турсунбек Акун подошел к милицейскому оцеплению, громко обругал силовиков, удостоверился, что журналисты внимательно следят за его действиями и несколько раз сильно дернул решетчатый забор, закрытый на навесной замок. И вот результат – информагентства пишут о «полноценной попытке прорыва в здание суда».

В СМИ акции протеста выглядят внушительно. Соскучившиеся по политическим баталиям журналисты обеспечивают протестным акциям плотное освещение – прямые эфиры, обилие комментариев и прогнозов создают ложное впечатление чего-то масштабного.

Но в Киргизии не происходит ничего страшного. Силовики, правда, переведены на усиленный режим службы, но это из-за визита Владимира Путина. Президента России ждут в Бишкеке уже сегодня.

Григорий Михайлов

Cобственный корреспондент «НГ» в Киргизии