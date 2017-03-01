Путин поздно спохватился. Россия теряет Центральную Азию Автор: Админ . 01.03.2017 06:38 Владимиру Путину небезынтересно понять, является ли глава Кыргызстана Алмазбек Атамбаев такой же «хромой уткой», которая может уковылять с политической сцены после президентских выборов в ноябре. Или он захочет оставаться действующим игроком в киргизской политике. Тем более что предложенные поправки в Конституцию могут снова открыть Атамбаев дверь во власть, если не напрямую, то косвенно, учитывая, что он попытается протолкнуть на должность нового президента или премьера своих людей. Впрочем, Москву волнует лишь степень лояльности будущего президента Кыргызстана к России. Тем более что Кремль могли насторожить некоторые заявления Атамбаева, которые продемонстрировали снижение этой лояльности. www.maxala.org Оставить комментарий РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗМЕЩЕНИЮ КОММЕНТАРИЕВ:

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