Автор: По материалам СМИ. 01.03.2017 06:37

Кыргызский народ каждые 5 лет ждёт своего лидера, возлагает на кого-то надежды, затем избирает. С течением времени в народе появляется не гордость или восхваление главы государства, а разочарование, тревога и сожаление. Затем оппозиция и увлекаемый им народ начинают искать пути избавления от президента, затем успокаиваются, изгнав из страны. Возлагают надежды на следующего главу государства, На протяжении 25 лет кыргызский народ не может обрести национального лидера, находится в поиске, ожидании, надежде…Вопрос, какими качествами должен обладать президент, которого изберут в 2017 году, я задал десяткам граждан разных возрастов. Выслушал различные, всевозможные ответы. Обобщил и систематизировал услышанные десять качеств, которыми должен обладать президент (национальный лидер) Кыргызстана.

Первое качество – избираемый президент должен быть чистокровным кыргызом, с могучей родословной. Как известно, относительно родословной и национальной принадлежности трех президентов высказывались всевозможные домыслы, а попытки доказать с помощью привлеченных историков и санжырачы (генеалогов) безупречность своей родословной теми или иными президентами усиливали имеющиеся сомнения. Вследствие этого много слышим в народе мнения о «чистокровном кыргызе» и чтобы не был «потомком раба». Звучит мнение, что после заступления на президентский пост человек должен доказать свою чистокровность как кыргыза, представить убедительно свою родословную, причём должен сделать это лично. Также высказываются мнения, что, помимо благородного происхождения, президент должен обладать такими качествами, как отсутствие рвачества, величавостью, харизмой. Поэтому первейшим качеством для президента является такой фактор, как «улут» (национальность) и «тек» (происхождение).

Второе качество – избираемый президент должен глубоко разбираться в кыргызской истории, языке, культуре и духовных ценностях. У предыдущих президентов довольно заметно наблюдалось, что они не были глубоко ознакомлены с духовной сокровищницей кыргызов во главе с эпосом «Манас», не пропустили эти ценности через свое сердце, не освоили. Превалирует мнение, что без понимания древности и весомости своего народа с многовековой историей, мелодий комуза, глубины народных поговорок и пословиц, значения игры кок-бору, секрета изготовления кумыса человек не сможет возглавить кыргызский народ, у такого президента не будет авторитета.

Новый президент, в первую очередь, должен высоко ставить единство кыргызов, беспощадно бороться с проявлениями регионального деления.

Третье качество – следующий президент должен крепко соблюдать демократические принципы, всесторонне развивать демократические ценности. Необходимо проводить работу по соблюдению прав и свобод, вне зависимости от социальной принадлежности граждан, а также серьезные реформы по созданию законных возможностей для политической конкуренции, свободных выборов и права избираться. У нового президента Кыргызстана должна быть крепкая позиция по переходу Кыргызстана на парламентское правление на многопартийной основе.

Четвертое качество – избираемый президент должен быть человеком, получившим глубокие знания по мировой истории, знающим вчерашние и сегодняшние тенденции политики, умеющим взвешивать сегодняшнюю ситуацию эпохи глобализации, способным вести всесторонний анализ, глубоко усвоившим секреты дипломатии и прозорливым. Народ помнит факты неуклюжих, грубых высказываний и топорных действий прошлых президентов, в частности такие, когда во время визита в Израиле обидели другое государство, приняли заместителя госсекретаря США в качестве «помощника», озвучили намерение строить отношения с соседним государством после кончины их президента и так далее.

Пятое качество – избираемый президент должен обладать опытом, образованием, аналитическим мышлением, позволяющим разбираться в экономике и определять ее приоритетные направления, эффективные пути развития, проводить глубокий анализ тенденций экономических процессов в мире. Как известно, за четверть века в Кыргызстане не было предпринято уникальных национальных экономических реформ, которые были проведены по личной инициативе главы государства. Экономические новшества, главным образом, копировались из других стран, представляя неудачные опыты подражательства и имитации. В результате серьёзно разрушено производство, разграблено сельское хозяйство, остались неосвоенными пашенные земли, в результате сельское население мигрирует в города и другие страны.

Шестое качество – намеревающийся стать президентом человек должен иметь безупречно чистое прошлое. Прошлых президентов так или иначе связывали с фактами хищений, грабежей, незаконного присвоения средств, рейдерства, судебными тяжбами, которые пятнали не только главу государства, но и их семейства. В связи с этим подталкивает к размышляем и «грязный путь», пройденный отдельными кандидатами в президенты. Поэтому следует остерегаться тех, в отношении которых раньше и позже возбуждались уголовные дела, которые, пусть даже косвенно, имели какое-то отношение к судебным разбирательством, «оправдывались», выплачивали штраф, брали много жен, имели связи с криминальным миром.

Седьмое качество – кандидат в президенты должен отдавать всего себя на установление в стране диктатуры закона. Кыргызское общество проживает по «понятиям». С помощью денег устраивают чад в детские сады, школы, вузы, лечатся в больницах, трудоустраиваются, проводят тендеры, уклоняются от налогов, избираются главами сельской управы, акимами, депутатами, избегают уголовного наказания, сбегают из страны, добиваются ожидаемых результатов на выборах и референдумах. На повестке дня стоит большой вопрос, когда заработают Конституция и другие законы. Значит, надо глубоко поразмыслить над вопросом, насколько способен кандидат в президенты решить это общественную проблему.

Восьмое качество – кандидат в президенты должен обладать нейтральной позицией, не склоняюсь в пользу какой-либо религии или политической партии. По всем вопросам должен проявлять принципиальность и крепкую политическую волю. Должен быть личностью, способной принимать самостоятельное волевое решение и брать ответственность на себя, соответствовать народной мудрости «Хан не должен говорить двояко».

Девятое качество — избираемый президент должен обладать крепким здоровьем, ясным мышлением, высказывается даже мнение, что необходимо требовать подтверждающие это документы. Ведь президент берёт на себя ответственность за судьбу шестимиллионного населения, должен системно и эффективно решать задачи государства, а для этого требуется неустанный труд, требующий стрессоустойчивости и выдержки. Главный фактор здесь – хорошее состояние здоровья президента.

Десятым качеством можно назвать владение президентом, помимо родного языка, по крайней мере еще двумя иностранными языками. Ещё более предпочтительно, если глава государства будет обладать внешней привлекательностью и харизмой. Большинство опрошенных высказали мнение, что дополнительным плюсом к вышеперечисленным качествам будет возраст 45-55 лет и рост не менее 175 см.

Теперь выбор президента в ваших руках…

Источник — Азаттык