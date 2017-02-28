FACEBOOK.COM: «Қытайға шығатын қыздардың азаматтығымен қоса жатырын да алып
тастау керек!» («Вышедших замуж за китайцев казашек, нужно лишать не только
гражданства, но и женских органов!») – Популярный казахоязычный блогер из ЮКО
Айгуль ОРЫНБЕК написала гневный пост на тему брака казахстанок с
иностранцами.
«Выходящих замуж за китайцев казашек нужно лишать не только
гражданства, но и женских органов! Благородность и чистота родословной
передается через кровь женщины», — написала она на своей странице Facebook.
Многие комментаторы поддержали автора поста и выразили одобрение ее
позиции.
ABAI.KZ: «Елбасыға хат. «Құлдан да бір насихат» («Письмо Елбасы:
пожелания простого гражданина») – Интернет-портал публикует письмо Қудайшукира
АБДУЛЛАЕВА, который предлагает свои поправки в Конституцию.
«Любое
государство, как и любая нация, имеет национальные особенности, менталитет,
традиции и обычаи. Эти особенности должны отражаться в Конституции. К примеру,
казахи говорят: «Девушка должна сохранять достоинство, иначе чести лишится весь
народ». Поэтому нужно пересмотреть 4-й пункт 12-й статьи Конституции РК,
касающийся вопроса брака казахстанцев с иностранцами. Конкретно нужно убрать
положение о том, что иностранный гражданин после 5 лет брака с гражданином или
гражданкой Казахстана получает гражданство. Не надо давать гражданство только за
то, что они женились на наших девушках или вышли за казахстанских мужчин замуж.
Нельзя превращать страну в проходной двор. А если иностранец хочет жениться на
казашке, пусть платит в казну 100 тысяч долларов и забирает
ее!»
QAZAQUNI.KZ: «Смағұл Елубай: Тіл туралы заңды қайта қарайтын кезең
келіп тұр!..» («Смагул Елубай: Настало время пересмотреть закон о языке») –
Такое мнение высказал известный казахский писатель Смагул ЕЛУБАЙ во время эфира
на телеканале «Казахстан» при обсуждении конституционных поправок.
«Язык
– основа культуры. Казахский язык – духовная основа казахского народа. В своем
Послании президент сказал, что казахский язык будет играть доминирующую роль. И
сейчас, когда идут конституционные реформы, настал удобный момент — пересмотреть
закон о языках», — сказал он.
STAN.KZ: «Шымкенттік ақсақал: Күйеуінің
халін ойлаған әйелдер оған тоқал әперуі керек» («Шымкентский аксакал: заботливая
жена найдет токал для мужа») – Интернет-сайт публикует со сылкой на газету
«Замана» мнение жителя села Зертас Толебийского района ЮКО Куттыбека АТАШОВА,
высказавшегося по поводу многоженства.
«В последнее время много говорят о
многоженстве. Думаю, это нужно обществу. Любящая и заботливая жена найдет сама
вторую жену для мужа. Потому что если муж умрет раньше супруги, то женщина особо
не будет страдать, за ней сможет ухаживать невестка. А если муж останется один,
то ему будет сложнее. Всякое бывает, к примеру, он не сможет самостоятельно
ходить в уборную. Приходилось видеть много таких случаев. Нужно помнить об
этом», — считает аксакал.
QASYM.KZ: «Көшіре берейік, көшірілмеген… не
қалды?» («Давайте продолжать копировать, что мы еще не копировали?») – Портал
«Күнделік», запущенный с целью избавить учителей от бумажной волокиты, оказался
всего лишь, копией российского сайта «Дневник».
«Создатели сайта даже не
заморачивались – логотип и дизайн тот же. Просто скопировали и все. Если не
верите, можете посмотреть и попробовать найти пять отличий. Как так получилось?
Неужели нельзя было самим это сделать? Вот что по этому поводу говорят
учредители ТОО «Күнделік». «Это не тайна. Мы установили сотрудничество с
российскими коллегами по этому проекту и среди наших учредителей есть
представители российской компании «Дневник.ру». Мы об этом говорили
изначально».
Получается, представители другой страны имеют доступ к
информации об уровне образования казахстанцев. Учредители по своим проектам
имеют право сотрудничать с кем угодно, но почему они не подумали об
информационной безопасности? Вопросов очень много. По некоторым данным, в России
больше 400 пилотных и учебно-методических проектов в сфере образования. Может,
нам их все скопировать, чего уж мелочиться», — иронизирует автор статьи Нурлыхан
КАЛКАМАНУЛЫ.