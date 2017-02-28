Автор: По материалам СМИ. 28.02.2017 19:54

FACEBOOK.COM: «Қытайға шығатын қыздардың азаматтығымен қоса жатырын да алып

тастау керек!» («Вышедших замуж за китайцев казашек, нужно лишать не только

гражданства, но и женских органов!») – Популярный казахоязычный блогер из ЮКО

Айгуль ОРЫНБЕК написала гневный пост на тему брака казахстанок с

иностранцами.

«Выходящих замуж за китайцев казашек нужно лишать не только

гражданства, но и женских органов! Благородность и чистота родословной

передается через кровь женщины», — написала она на своей странице Facebook.

Многие комментаторы поддержали автора поста и выразили одобрение ее

позиции.

ABAI.KZ: «Елбасыға хат. «Құлдан да бір насихат» («Письмо Елбасы:

пожелания простого гражданина») – Интернет-портал публикует письмо Қудайшукира

АБДУЛЛАЕВА, который предлагает свои поправки в Конституцию.

«Любое

государство, как и любая нация, имеет национальные особенности, менталитет,

традиции и обычаи. Эти особенности должны отражаться в Конституции. К примеру,

казахи говорят: «Девушка должна сохранять достоинство, иначе чести лишится весь

народ». Поэтому нужно пересмотреть 4-й пункт 12-й статьи Конституции РК,

касающийся вопроса брака казахстанцев с иностранцами. Конкретно нужно убрать

положение о том, что иностранный гражданин после 5 лет брака с гражданином или

гражданкой Казахстана получает гражданство. Не надо давать гражданство только за

то, что они женились на наших девушках или вышли за казахстанских мужчин замуж.

Нельзя превращать страну в проходной двор. А если иностранец хочет жениться на

казашке, пусть платит в казну 100 тысяч долларов и забирает

ее!»

QAZAQUNI.KZ: «Смағұл Елубай: Тіл туралы заңды қайта қарайтын кезең

келіп тұр!..» («Смагул Елубай: Настало время пересмотреть закон о языке») –

Такое мнение высказал известный казахский писатель Смагул ЕЛУБАЙ во время эфира

на телеканале «Казахстан» при обсуждении конституционных поправок.

«Язык

– основа культуры. Казахский язык – духовная основа казахского народа. В своем

Послании президент сказал, что казахский язык будет играть доминирующую роль. И

сейчас, когда идут конституционные реформы, настал удобный момент — пересмотреть

закон о языках», — сказал он.

STAN.KZ: «Шымкенттік ақсақал: Күйеуінің

халін ойлаған әйелдер оған тоқал әперуі керек» («Шымкентский аксакал: заботливая

жена найдет токал для мужа») – Интернет-сайт публикует со сылкой на газету

«Замана» мнение жителя села Зертас Толебийского района ЮКО Куттыбека АТАШОВА,

высказавшегося по поводу многоженства.

«В последнее время много говорят о

многоженстве. Думаю, это нужно обществу. Любящая и заботливая жена найдет сама

вторую жену для мужа. Потому что если муж умрет раньше супруги, то женщина особо

не будет страдать, за ней сможет ухаживать невестка. А если муж останется один,

то ему будет сложнее. Всякое бывает, к примеру, он не сможет самостоятельно

ходить в уборную. Приходилось видеть много таких случаев. Нужно помнить об

этом», — считает аксакал.

QASYM.KZ: «Көшіре берейік, көшірілмеген… не

қалды?» («Давайте продолжать копировать, что мы еще не копировали?») – Портал

«Күнделік», запущенный с целью избавить учителей от бумажной волокиты, оказался

всего лишь, копией российского сайта «Дневник».

«Создатели сайта даже не

заморачивались – логотип и дизайн тот же. Просто скопировали и все. Если не

верите, можете посмотреть и попробовать найти пять отличий. Как так получилось?

Неужели нельзя было самим это сделать? Вот что по этому поводу говорят

учредители ТОО «Күнделік». «Это не тайна. Мы установили сотрудничество с

российскими коллегами по этому проекту и среди наших учредителей есть

представители российской компании «Дневник.ру». Мы об этом говорили

изначально».

Получается, представители другой страны имеют доступ к

информации об уровне образования казахстанцев. Учредители по своим проектам

имеют право сотрудничать с кем угодно, но почему они не подумали об

информационной безопасности? Вопросов очень много. По некоторым данным, в России

больше 400 пилотных и учебно-методических проектов в сфере образования. Может,

нам их все скопировать, чего уж мелочиться», — иронизирует автор статьи Нурлыхан

КАЛКАМАНУЛЫ.