Президент России выразил благодарность за особое внимание к изучению русского языка в Кыргызстане Автор: Админ . 28.02.2017 19:39 Президент России Владимир Путин выразил благодарность за особое внимание к изучению русского языка в Кыргызстане. Об этом он заявил 28 февраля на пресс-конференции в Бишкеке. Относительно сотрудничества в сфере образования он сказал: «Свыше 16 тыс. студентов из Кыргызстана учатся в России, в том числе за счет российского бюджета. В текущем году на безвозмездной основе будут учиться еще 420 студентов». Оставить комментарий РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗМЕЩЕНИЮ КОММЕНТАРИЕВ:

1) Не употребляйте ненормативную лексику.

2) Не оскорбляйте автора статьи или авторов комментариев.

3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.

4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики, не вступайте в перепалку с собеседниками.

5) Не размещайте в комментариях рекламную информацию.

6) Не допускайте в комментариях разжигания межнациональной розни.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы.

- Редакция не несет ответственности за содержание комментариев.



АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ – категорически запрещено обсуждать в форуме политику редакции или действия модератора, а так же распространять личные сведения о сотрудниках редакции и владельцах сайта.

Предыдущая статья





БИЗНЕС ПРЕСС АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ На эту неделю с 27 февраля по 5 марта. Какие события наиболее вероятны в ближайшие дни? К чему вам стоит подготовиться? Чего избегать, к чему стремиться? Ответы на эти вопросы вы найдете в Еженедельном общем гороскопе. Подробнее







КУРСЫ ВАЛЮТ НБКР Валюта Курс НБКР Доллар США 69.1192 Евро 73.0970 Российский рубль 1.1939 Казахский тенге 0.2217