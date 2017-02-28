Президент России выразил благодарность за особое внимание к изучению русского языка в Кыргызстане
Автор: Админ . 28.02.2017 19:39
Президент России Владимир Путин выразил благодарность за особое внимание к изучению русского языка в Кыргызстане. Об этом он заявил 28 февраля на пресс-конференции в Бишкеке.
Относительно сотрудничества в сфере образования он сказал: «Свыше 16 тыс. студентов из Кыргызстана учатся в России, в том числе за счет российского бюджета. В текущем году на безвозмездной основе будут учиться еще 420 студентов».
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