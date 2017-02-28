Президент России выразил благодарность за особое внимание к изучению русского языка в Кыргызстане

Автор: Админ . 28.02.2017 19:39

Президент России Владимир Путин выразил благодарность за особое внимание к изучению русского языка в Кыргызстане. Об этом он заявил 28 февраля на пресс-конференции в Бишкеке.

Относительно сотрудничества в сфере образования он сказал: «Свыше 16 тыс. студентов из Кыргызстана учатся в России, в том числе за счет российского бюджета. В текущем году на безвозмездной основе будут учиться еще 420 студентов».

Один комментарий на “Президент России выразил благодарность за особое внимание к изучению русского языка в Кыргызстане”

  1. 666:
    28.02.2017 в 23:47

    Меняй советников и после своего ВВп, эти слова звучат как шутка!

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