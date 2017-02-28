Автор: Админ . 28.02.2017 19:38

В Кыргызстане март будет теплым и дождливым, сообщил Кыргызгидромет.

В Чуйской и Таласской областях средняя месячная температура воздуха ожидается на 1–3 градуса выше климатической нормы и составит +5…+7 градусов. Колебание температуры воздуха ночью -5…+7 градусов, днем — +10…+22 градусов. Осадков будет больше обычного.

В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях средняя месячная температура воздуха ожидается также на 1–3 градуса выше нормы. Ночью возможны заморозки до -3 градусов, температура воздуха поднимется до +7 градусов. Днем воздух прогреется от +12 до +23 градусов. Осадков будет больше обычного.

В Иссык-Кульской области средняя месячная температура будет в пределах нормы. В течение месяца ожидается преобладание температуры воздуха ночью -3…+2, днем — +5…+10 градусов. Осадки ожидаются около нормы.

Температуру в Нарынской области прогнозируют в пределах нормы: ночью -8…-3, днем +3…+8 градусов. Осадки ожидаются около нормы.