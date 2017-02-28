Алмазбек Атамбаев рассказал журналистам, что еще в 2010 году знал, кто распиливал миллионы в Кыргызстане.
«В 2010 году, когда погибли ребята на нашем «майдане», кто-то распиливал миллионы. Я тогда говорил, что рано или поздно это всплывет. Многие думали, что Атамбаев в доле. После революции было мародерство, рэкет, грязь. Мы об этом знаем», — сказал Алмазбек Атамбаев.
Простые люди погибали, а те, кто пришел на их крови к власти, стали зарабатывать.
Алмазбек Атамбаев.
Он добавил, что темные дела этих людей еще выплывут. «Вор должен сидеть в тюрьме. Беда всех революций в том, что кто-то погибает, а кто-то делает деньги. Какие это репрессии? Это коррупция и мошенничество. Ладно, если бы два гражданина об этом заявили. Будут еще свидетели. На протяжении двух лет об этом твердит экс-член «Ата Мекена» Омурбек Абдырахманов», — отметил Алмазбек Атамбаев.
Я, конечно, останусь в политике. Мы должны показать урок тем, кто воровал, чтобы другим неповадно было.
Алмазбек Атамбаев
Похоже на то, что одбрение на это получено.
Как при честный труде можно стать долларовым миллионером ?
Тов. Сталин всю жизнь проходил в гимнастёрке, шинели и в сапогах, отстроил и создал огромную страну, да ещё и какую !!!!!
Умер, так и не стал миллионером особенно долларовым.
Вот тебе и на! На прошлой только неделе и сам собирался уходить из политики, и других уводить из нее, а сегодня — «конечно остаюсь». Несерьезно