Простые люди погибали, а те, кто пришел на их крови к власти, стали зарабатывать — А. Атамбаев

Автор: Админ . 28.02.2017 19:36

Алмазбек Атамбаев рассказал журналистам, что еще в 2010 году знал, кто распиливал миллионы в Кыргызстане.

«В 2010 году, когда погибли ребята на нашем «майдане», кто-то распиливал миллионы. Я тогда говорил, что рано или поздно это всплывет. Многие думали, что Атамбаев в доле. После революции было мародерство, рэкет, грязь. Мы об этом знаем», — сказал Алмазбек Атамбаев.

Простые люди погибали, а те, кто пришел на их крови к власти, стали зарабатывать.

Алмазбек Атамбаев.

Он добавил, что темные дела этих людей еще выплывут. «Вор должен сидеть в тюрьме. Беда всех революций в том, что кто-то погибает, а кто-то делает деньги. Какие это репрессии? Это коррупция и мошенничество. Ладно, если бы два гражданина об этом заявили. Будут еще свидетели. На протяжении двух лет об этом твердит экс-член «Ата Мекена» Омурбек Абдырахманов», — отметил Алмазбек Атамбаев.

Я, конечно, останусь в политике. Мы должны показать урок тем, кто воровал, чтобы другим неповадно было.

Алмазбек Атамбаев

Комментарии (2) на “Простые люди погибали, а те, кто пришел на их крови к власти, стали зарабатывать — А. Атамбаев”

  1. Ketlly:
    28.02.2017 в 20:13

    Похоже на то, что одбрение на это получено.
    Как при честный труде можно стать долларовым миллионером ?
    Тов. Сталин всю жизнь проходил в гимнастёрке, шинели и в сапогах, отстроил и создал огромную страну, да ещё и какую !!!!!
    Умер, так и не стал миллионером особенно долларовым.

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  2. 17:
    28.02.2017 в 23:21

    Вот тебе и на! На прошлой только неделе и сам собирался уходить из политики, и других уводить из нее, а сегодня — «конечно остаюсь». Несерьезно :)

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