Я никогда не воровал, все заработал честным трудом, — А.Атамбаев
Автор: Админ . 28.02.2017 18:03
«Когда я был долларовым мультимиллионером, многие известные бизнесмены только начинали свое дело», — сказал 28 февраля президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев на пресс-конференции в Бишкеке после встречи с президентом России Владимиром Путиным.
«Атамбаев никогда не воровал, и все, что он заработал, заработал честным трудом. Когда я уже был долларовым миллионером, Салымбеков только начинал свой бизнес, а Бабанов еще в сельхозуниверситет ходил», — сказал он.
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Смеяться после слова ЛОПАТА
Понесло его, пока сворачивать эту пресс-конференцию, Володю отправлять овладевать новыми геополитическими стратегиями, а Атамбаева направить на пенсию. Он еще в политике хочет остаться, какой молодэц, кто ж тебе даст, неворовавший ты наш, это даже не смешно такое заявление про мультимиллионерство.
Директор, гражданин, русский и тд. Вас много раз просили не устраивать провокаций! Я буду вас удалять — Адм
В то время, когда:
Внешний долг Кыргызстана за период с 1993 года по 2016 год:
1993 г. – 130 млн долларов США
1998 г. – 768 млн долларов США
2005 г. – 1 млрд 930 млн долларов США
2010 г. – 2 млрд 620 млн долларов США
2013 г. – 3 млрд 337 млн долларов США
2016 г. — 31 марта — 3 млрд 646 млн долларов США.
2016 г. — 31 июля — 4 млрд 72 млн долларов США.
Откуда деньги, Зин?
Солидный темп роста с 2005 по 2010.
хххххххххххх
Алмазбек Шаршенович напомнил, отвечая на вопросы в рамках проходящей пресс-конференции, что и в 2005, и в 2010 году он принимал самое непосредственное участие в происходящих событиях.
Даже на западе каждый легальный законопослушный миллионер признает, что все ими заработанные миллионы честные, кроме первого.