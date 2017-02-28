Я никогда не воровал, все заработал честным трудом, — А.Атамбаев

Автор: Админ . 28.02.2017 18:03

«Когда я был долларовым мультимиллионером, многие известные бизнесмены только начинали свое дело», — сказал 28 февраля президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев на пресс-конференции в Бишкеке после встречи с президентом России Владимиром Путиным.

«Атамбаев никогда не воровал, и все, что он заработал, заработал честным трудом. Когда я уже был долларовым миллионером, Салымбеков только начинал свой бизнес, а Бабанов еще в сельхозуниверситет ходил», — сказал он.

Комментарии (6) на “Я никогда не воровал, все заработал честным трудом, — А.Атамбаев”

  1. СПб:
    28.02.2017 в 18:24

    Смеяться после слова ЛОПАТА

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  2. Понесло его, пока сворачиваться:
    28.02.2017 в 18:58

    Понесло его, пока сворачивать эту пресс-конференцию, Володю отправлять овладевать новыми геополитическими стратегиями, а Атамбаева направить на пенсию. Он еще в политике хочет остаться, какой молодэц, кто ж тебе даст, неворовавший ты наш, это даже не смешно такое заявление про мультимиллионерство.

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  3. работяга:
    28.02.2017 в 19:03

    Директор, гражданин, русский и тд. Вас много раз просили не устраивать провокаций! Я буду вас удалять — Адм

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  4. Slesar:
    28.02.2017 в 19:26

    В то время, когда:

    Внешний долг Кыргызстана за период с 1993 года по 2016 год:
    1993 г. – 130 млн долларов США
    1998 г. – 768 млн долларов США
    2005 г. – 1 млрд 930 млн долларов США
    2010 г. – 2 млрд 620 млн долларов США
    2013 г. – 3 млрд 337 млн долларов США
    2016 г. — 31 марта — 3 млрд 646 млн долларов США.
    2016 г. — 31 июля — 4 млрд 72 млн долларов США.

    Откуда деньги, Зин?

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    • YU 3:
      28.02.2017 в 20:57

      Солидный темп роста с 2005 по 2010.
      хххххххххххх
      Алмазбек Шаршенович напомнил, отвечая на вопросы в рамках проходящей пресс-конференции, что и в 2005, и в 2010 году он принимал самое непосредственное участие в происходящих событиях.

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  5. 17:
    28.02.2017 в 23:26

    Даже на западе каждый легальный законопослушный миллионер признает, что все ими заработанные миллионы честные, кроме первого.

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