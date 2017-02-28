Россия не вмешивеатся во внутриполитические процессы других стран, — В.Путин
Автор: Админ . 28.02.2017 18:02
Россия не вмешивается во внутриполитические процессы других стран. Об этом 28 февраля заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Бишкеке.
«Мы не вмешиваемся во внутриполитические процессы других стран, тем более, наших союзников. Мы исходим из того, что на постсоветском пространстве нужно ценить стабильность. Любая смена власти должна происходить в рамках Конституции и законов», — сказал он.
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поворачевается Же такое говорить???
Позвольте вам не поверить,товарищ Путин.