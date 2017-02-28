Революциям поставлена точка. Кыргызстан должен быть развивающейся страной — Алмазбек Атамбаев

Автор: Админ . 28.02.2017 18:00

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев не собирается делать революцию, чтобы удержать власть. Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.

«Владимир Путин не спрашивал меня по транзиту власти. Если кто-то надеется сделать революцию, хочу сказать: я не буду ее делать. Революциям поставлена точка. Кыргызстан должен быть развивающейся страной. Как раньше меня подкалывали: нет революции начала, нет ей конца. С этим покончено», — сказал Алмазбек Атамбаев.

Владимир Путин подтвердил, что предстоящие президентские выборы в Кыргызстане не обсуждались. Они пройдут в соответствии с законами и Конституцией КР.

Комментарии (2) на “Революциям поставлена точка. Кыргызстан должен быть развивающейся страной — Алмазбек Атамбаев”

  1. Казах:
    28.02.2017 в 19:40

    Молодец Алёша, уважаю!

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  2. 17:
    28.02.2017 в 23:15

    По дереву постучал?

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