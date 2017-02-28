Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев не собирается делать революцию, чтобы удержать власть. Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.
«Владимир Путин не спрашивал меня по транзиту власти. Если кто-то надеется сделать революцию, хочу сказать: я не буду ее делать. Революциям поставлена точка. Кыргызстан должен быть развивающейся страной. Как раньше меня подкалывали: нет революции начала, нет ей конца. С этим покончено», — сказал Алмазбек Атамбаев.
Владимир Путин подтвердил, что предстоящие президентские выборы в Кыргызстане не обсуждались. Они пройдут в соответствии с законами и Конституцией КР.
Молодец Алёша, уважаю!
По дереву постучал?