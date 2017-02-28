Сегодня на акцию протеста, организованную депутатами фракции «Ата Мекен», пришло гораздо меньше людей, чем было заявлено. Партия обещала масштабные митинги, но у здания ГКНБ находится не более 200 человек.
Участники митинга выступают по очереди, но все требуют привлечь к уголовной ответственности Леонида Маевского.
Перед собравшимися выступили депутаты парламента Алмамбет Шыкмаматов и Аида Салянова. Они говорят о правовом беспределе, нарушении норм УПК и политических репрессиях.
По словам нардепов, акции протеста с требованием немедленно освободить Текебаева и прекратить его уголовное преследование будут проходить с понедельника по четверг включительно. Подвоз горячего питания и напитков участникам обещан.
А во сколько будет обед и сколько будут платить? Я к тому что это все будет делаться на наши украденные деньги и поэтому придем обедать за свой счет.
Эти пи….и опят от имени народа звездят, я лично от имени того народа забил на ВАС АТА -МЕКЕНОВЦАМ ТОЛСТУЮ БРЕВНО.
Извините, а за чей счет банкет? А-то знаети-ли, весна, авитаминоз, хотелось-бы икры заморской,кабачковой.