Обещанный многочисленный митинг «Ата Мекен» собрать не смог

Автор: ИА «24.kg» . 28.02.2017 17:58

Сегодня на акцию протеста, организованную депутатами фракции «Ата Мекен», пришло гораздо меньше людей, чем было заявлено. Партия обещала масштабные митинги, но у здания ГКНБ находится не более 200 человек.

Участники митинга выступают по очереди, но все требуют привлечь к уголовной ответственности Леонида Маевского.

Перед собравшимися выступили депутаты парламента Алмамбет Шыкмаматов и Аида Салянова. Они говорят о правовом беспределе, нарушении норм УПК и политических репрессиях.

По словам нардепов, акции протеста с требованием немедленно освободить Текебаева и прекратить его уголовное преследование будут проходить с понедельника по четверг включительно. Подвоз горячего питания и напитков участникам обещан.

Комментарии (3) на “Обещанный многочисленный митинг «Ата Мекен» собрать не смог”

  1. горожанин:
    28.02.2017 в 19:01

    А во сколько будет обед и сколько будут платить? Я к тому что это все будет делаться на наши украденные деньги и поэтому придем обедать за свой счет.

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  2. народ:
    28.02.2017 в 20:17

    Эти пи….и опят от имени народа звездят, я лично от имени того народа забил на ВАС АТА -МЕКЕНОВЦАМ ТОЛСТУЮ БРЕВНО.

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  3. новый:
    28.02.2017 в 20:21

    Извините, а за чей счет банкет? А-то знаети-ли, весна, авитаминоз, хотелось-бы икры заморской,кабачковой.

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