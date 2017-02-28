Автор: ИА «24.kg» . 28.02.2017 17:58

Сегодня на акцию протеста, организованную депутатами фракции «Ата Мекен», пришло гораздо меньше людей, чем было заявлено. Партия обещала масштабные митинги, но у здания ГКНБ находится не более 200 человек.

Участники митинга выступают по очереди, но все требуют привлечь к уголовной ответственности Леонида Маевского.

Перед собравшимися выступили депутаты парламента Алмамбет Шыкмаматов и Аида Салянова. Они говорят о правовом беспределе, нарушении норм УПК и политических репрессиях.

По словам нардепов, акции протеста с требованием немедленно освободить Текебаева и прекратить его уголовное преследование будут проходить с понедельника по четверг включительно. Подвоз горячего питания и напитков участникам обещан.