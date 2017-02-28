Россия окажет помощь Кыргызстану для интеграции в ЕАЭС

Автор: Админ . 28.02.2017 17:56

Россия окажет помощь Кыргызстану для дальнейшей интеграции в ЕАЭС. Об этом сегодня на встрече с Алмазбеком Атамбаевым сообщил президент РФ Владимир Путин.

По его словам, 20 марта Россия и Кыргызстан отметят 25-летие установления дипломатических отношений. «Путь установления государственности во многих республиках не простой. Мы рады стабилизации ситуации в Кыргызстане и становлению демократии», — сказал Владимир Путин.

Мы знаем, как не просто шли переговоры по ЕАЭС, как довольно жестко президент отстаивал позицию страны.

Владимир Путин

«Вы упомянули об инструментах для вхождения в ЕАЭС, чтобы экономика страны приспособилась к тем правилам, по которым живут участники объединения, — обратился Владимир Путин к Алмазбеку Атамбаеву. — Мы должны сделать все, чтобы механизмы заработали».

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