В Бишкеке много религиозных учреждений вне закона, сообщает столичная мэрия.
По ее данным, в течение нескольких дней специально созданная комиссия проверяла религиозные учреждения, ведущие образовательную деятельность.
В ходе рейда стало известно: пять из шести религиозных учреждений по Свердловскому району функционируют без регистрации в Государственной комиссии по делам религий и Духовном управлении мусульман Кыргызстана. Это медресе «Биринчи Кадам», «Абубакир Сыдык», «Муртазали», «Ыйык биримдик» и «Мускан Торо».
Выявлено, что в этих учреждениях не соблюдаются правила технической безопасности и санитарно-гигиенические нормы. В связи с этим направлены письма в Госкомиссию по делам религий, ДУМК и УВД Свердловского района, чтобы приостановить деятельность пяти медресе до устранения нарушений и получения соответствующих разрешительных документов.