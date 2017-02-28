Пять из шести медресе в Свердловском районе Бишкека незаконны Автор: Админ . 28.02.2017 17:55 В Бишкеке много религиозных учреждений вне закона, сообщает столичная мэрия. По ее данным, в течение нескольких дней специально созданная комиссия проверяла религиозные учреждения, ведущие образовательную деятельность. В ходе рейда стало известно: пять из шести религиозных учреждений по Свердловскому району функционируют без регистрации в Государственной комиссии по делам религий и Духовном управлении мусульман Кыргызстана. Это медресе «Биринчи Кадам», «Абубакир Сыдык», «Муртазали», «Ыйык биримдик» и «Мускан Торо». Выявлено, что в этих учреждениях не соблюдаются правила технической безопасности и санитарно-гигиенические нормы. В связи с этим направлены письма в Госкомиссию по делам религий, ДУМК и УВД Свердловского района, чтобы приостановить деятельность пяти медресе до устранения нарушений и получения соответствующих разрешительных документов. Оставить комментарий РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗМЕЩЕНИЮ КОММЕНТАРИЕВ:

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